"Tellement stressante", "ils l'ont envoyé au casse-pipe"... Laury Thilleman sévèrement critiquée pour sa présentation des Victoires de la musique 2023

Le monde de la musique avait rendez-vous à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt le vendredi 10 février 2023. La 38e édition des Victoires de la musique a été retransmise en direct par France 2 à partir de 21h10.

Quel palmarès pour les Victoires de la musique 2023 ?

Stromae est sorti comme l'un des grands gagnants de l'édition 2023 des Victoires de la musique. Le chanteur belge a été sacré meilleur artiste et meilleur album de l'année. Orelsan est, quant à lui, entré dans l'histoire. En remportant les prix de chanson originale, concert et création audiovisuelle de l'année, il a porté à douze ses trophées de Victoires de la musique, soit deux de plus que Johnny Hallyday !

Les Victoires de la musique 2023, ponctuées par les adieux déchirants de Serge Lama à la scène musicale, ont sacré Pierre de Maere et Novembre Ultra comme révélations de l'année. Angèle, qui a été la cible de violentes attaques après l'affaire Roméo Elvis, est repartie avec les prix de l'artiste féminine et de l'album le plus streamé de l'année. Ninho a complété le palmarès en remportant aussi un trophée pour l'album le plus streamé.

Laury Thilleman à l'animation...

Alors que TF1 misait sur Les 12 coups de l'amour, émission qui a été la cible d'un appel au boycott, France 2 a choisi de confier la présentation des Victoires de la musique à Laury Thilleman. L'ancienne Miss France a été visée par de virulentes critiques sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont estimé qu'elle n'avait pas été à la hauteur de l'événement...

"La présentation par Laury Thilleman est d'une platitude abyssale, mais donne du rythme, c'est ton taf !", a fustigé un internaute sur Twitter. Une téléspectatrice de France 2 s'est voulue encore plus critique. Elle a purement et simplement dénoncé une "catastrophe", tandis qu'une autre lâchait : "Laury est tellement stressante. Elle ne sait pas parler, aucune fraîcheur...".