L'émission Les 12 coups de l'amour face à une vague de haine et d'appels aux boycott pour une séquence : la réponse forte et pleine d'amour de Christophe Beaugrand et Jean-Luc Reichmann

Après avoir marqué des millions de Français avec Attention à la marche, Jean-Luc Reichmann s'est vu lancer un nouveau défi par TF1 en 2010. Celui de conserver sa case de la mi-journée avec un nouveau jeu baptisé Les 12 coups de midi.

Les 12 coups de midi, un pari gagnant pour TF1

En cette saison 2022/2023, TF1 continue de diffuser Les 12 coups de midi avant son journal de 13 heures. Le jeu a été porté par un grand champion entre septembre 2022 et janvier 2023. Mais après 153 participations, Stéphane a été battu par Sarah le vendredi 20 janvier. Celui qui est reparti avec 568 343 euros de gains s'est confié sur son élimination à PRBK.

En ce début février, Les 12 coups de midi agitent les compteurs d'audience de TF1. Le jeu a battu son record de saison en séduisant 3,48 millions de téléspectateurs (40,3% du public) le mercredi 8 février selon des chiffres de Médiamétrie relayés par PureMédias.

A l'approche de la Saint-Valentin, TF1 a décidé de faire prendre du galon aux 12 coups de midi. Une spéciale Les 12 coups de l'amour sera proposée en prime ce vendredi 10 février. Dès 21h10, Jean-Luc Reichmann y mettra en compétition quatre couples : Black M et Léa, Christophe Beaugrand et Ghislain, Chantal Ladesou et Michel, et Nicapone et Daniela.

>> Les 12 coups de midi : une nouvelle règle débarque, Twitter révolté <<

Le baiser de Christophe Beaugrand et Ghislain fait ressortir l'homophobie sur Twitter

Depuis quelques jours, TF1 tease la bande-annonce des 12 coups de l'amour sur son antenne et ses réseaux sociaux. La chaîne a choisi d'y faire figurer le baiser échangé par Christophe Beaugrand et son mari, Ghislain. Bien qu'on soit en 2023, cette séquence a choqué des téléspectateurs, qui ont appelé à un boycott de l'émission... Oui, carrément.