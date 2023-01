"Un peu d'agacement et d'énervement à cause de ça..." : Stéphane éliminé des 12 coups de midi sur TF1 ! Il réagit à sa défaite (Interview)

Depuis le samedi 20 août 2022, Stéphane a rythmé la mi-journée de millions de Français aux 12 coups de midi. Après 153 participations, l'ouvrier de la Haute-Marne a été éliminé du jeu de TF1 le vendredi 20 janvier 2023. Interview.

PRBK : Dans quelle condition est survenue votre élimination des 12 coups de midi ?

Stéphane : Je n'étais pas dans mon assiette ce jour-là. J'étais fatigué, j'avais un petit peu de pression. J'avais un peu le stress que je n'avais pas d'habitude. Ca faisait quand même un peu d'émissions que j'étais sur le fil du rasoir. On sentait que ça allait craquer un moment ou à un autre. Je pensais que j'allais résister, réussir à maintenir le cap et la pression, et puis ça a cassé. J'ai été éliminé comme tout candidat. A un moment, il faut bien que ça s'arrête. Ca s'est arrêté ce jour-là donc tant pis pour moi...

Vous sentiez-vous davantage en difficulté sur cette émission ?

Pas plus que sur les autres. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais pas bien. J'avais une migraine. Je n'avais pas la réactivité de d'habitude. J'avais passé une sale nuit la veille. Je n'avais pas pu dormir à cause de voisins très bruyants. Un petit peu d'agacement et d'énervement à cause de ça... Je n'étais pas dans les bonnes conditions pour participer à cette semaine de tournage. Plein de petits facteurs se sont accumulés et j'ai chuté...

"Pour moi, le monde s'est effondré..."

Vous en êtes-vous voulu d'avoir perdu sur la question "Selon une étude sur les désirs secrets des Français en 2022, qu'est-ce qui fait partie des six préférences sexuelles des Français ?" ?

Tout à fait. Après les deux questions que j'ai choisis au "Coup par coup", je me suis dit 'mais pourquoi j'ai répondu ça ?'. Surtout à la première où j'ai chuté à l'orange. J'ai tellement repensé à cette question. Je n'arrêtais pas de me dire 'mais pourquoi j'ai choisi ça ?'. Quand j'ai donné la réponse de la question suivante, je n'étais plus dans mon objectif. J'ai répondu sans trop réfléchir et puis c'était la mauvaise réponse. C'était une question somme toute abordable, à mon niveau. Je n'ai pas été assez stratégique sur la réponse. J'aurais dû prendre la plus facile, la plus évidente...

Quelle a été votre réaction quand Jean-Luc Reichmann a prononcé votre élimination ?

Pour moi, le monde s'est effondré... Je n'ai plus trop entendu ce qu'il disait. J'étais tellement à me dire que c'était fini, que je ne participerai plus... Je me parlais tellement intérieurement que je n'entendais même plus ce que Jean-Luc Reichmann me disait. J'ai pris la doudoune (offerte au candidat éliminé, ndlr). Je n'ai même pas attendu que Maboule arrive. J'ai tout de suite compris que c'était terminé et que j'allais rentrer chez moi...