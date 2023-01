Les 12 coups de midi : la date d'élimination de Stéphane fuite, quand le champion sera évincé du jeu de TF1 ?

Après avoir marqué toute une génération de téléspectateurs avec Attention à la marche, Jean-Luc Reichmann a dégainé un nouveau jeu à la mi-journée de TF1 en 2010. L'animateur a pris la tête des 12 coups de midi, divertissement qu'il continue de présenter en cette saison 2022/2023.

Depuis le samedi 20 août 2022, Les 12 coups de midi sont portés par Stéphane. L'ouvrier, venu de la Haute-Marne, a déjà remporté cinq étoiles mystérieuses sur le plateau de Jean-Luc Reichmann. Il culmine à une cagnotte de plus de 500 000 euros de gains et est, à ce jour, le cinquième plus grand champion du jeu à succès de TF1.

Une semaine spéciale "Pièces Jaunes" sur TF1

Le lundi 16 janvier 2023, Stéphane a retrouvé Jean-Luc Reichmann pour une 149e participation. Celui, qui a débuté l'émission en présence d'une cagnotte de 556 793 euros de gains, a été défié par trois nouveaux candidats. Il est parvenu à conserver son règne en battant successivement Hafida, Tristan et Thomas.

L'émission a été ponctuée par la présence de Brigitte Macron. La Première Dame est venue donner le coup d'envoi d'une semaine spéciale "Pièces Jaunes" des 12 coups de midi. En répondant à quatre bonnes réponses lors du "Coup de maître", Stéphane a permis à l'association de remporter 20.000 euros.

Stéphane bientôt éliminé aux 12 coups de midi

S'il y sera de retour pour une 150e participation ce mardi 17 janvier, Stéphane est en passe d'être éliminé des 12 coups de midi. La date de son élimination a fuité sur internet. Le public le doit au "Chasseur d'étoile". Ce grand spécialiste du jeu de TF1 a révélé, via sa chaîne Youtube, la date d'élimination du maître de midi.

Le "Chasseur d'étoile" a annoncé que Stéphane sera éliminé des 12 coups de midi au cours de la troisième semaine de janvier. "L'émission passera entre le 17 et le 20 janvier. Au 'Coup par coup', il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a choisi un candidat qui a trouvé la bonne réponse...", a-t-il dévoilé sans toutefois donner davantage de précision sur la question qui a mis fin au règne du champion.