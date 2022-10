"Un an qu'on ne s'adresse plus la parole" : Paul El Kharrat ne veut plus entendre parler de Jean-Luc Reichmann et Les 12 coups de midi

Diffusée depuis juin 2010 chaque midi sur TF1, Les 12 coups de midi a vu passer de nombreux candidats dont certains sont restés dans les mémoires comme Bruno, Eric ou Christian Quesada qui, lui, fait parler de la pire des façons puisqu'il est de retour en prison. Paul El Kharrat fait aussi partie des gagnants phares du jeu. Avec 153 participations et 691 522 euros de gains, le candidat qui avait 20 ans au moment de sa participation est resté dans les mémoires. Sauf qu'on dirait qu'il ne garde pas un super souvenir de son passage devant les caméras de TF1.

"Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann ?"

Interrogé par TéléStar sur ses rapports avec Jean-Luc Reichmann, trois ans après son passage sur TF1, Paul El Kharrat a été plutôt cash... et on ne s'y attendait pas forcément. L'ex-candidat des 12 coups de midi confie notamment ne plus avoir eu de contact avec l'animateur depuis un moment déjà. "Pourquoi serais-je ami avec Jean-Luc Reichmann ? Cela fait près d'un an qu'on ne s'adresse plus la parole pour toutes sortes de raisons que je ne dévoilerai pas. Je n'ai pas de contacts ni directs ni privilégiés avec cet homme." a-t-il expliqué, ajoutant qu'il était aujourd'hui bien plus proche de Laurent Ruquier qui anime Les Grosses Têtes, émission à laquelle il participe, qu'avec l'animateur des 12 coups de midi. "Je suis aux Grosses Têtes régulièrement et j'ai également participé aux vacances organisées avec les sociétaires. Tout cela m'a permis d'avoir avec Laurent Ruquier des rapprochements que je n'ai jamais eus avec Jean-Luc Reichmann, avec qui nous n'avons jamais quitté le rapport animateur-élève".

>> "Même mon chien sait y répondre" : nouvelles accusations de favoritisme dans Les 12 coups de midi <<

Fini les apparitions dans Les 12 coups de midi pour Paul

Mais Paul ne s'arrête pas là ! L'ex-candidat de TF1 a aussi dénoncé une certaine "hypocrisie sociétale" dans le jeu qui l'a fait connaître. "C'était une pseudo-famille pathétique, un semblant de bon relationnel entre individus." a-t-il déclaré, ajoutant qu'il ne souhaite désormais plus participer aux éditions spéciales des 12 coups de midi. "Je n'ai pas envie de faire un pas de plus vers un individu qui m'a agacé pour des raisons que je préfère taire. Je ne veux plus être attaché à quelqu'un. Je n'appartiens à personne" a-t-il confié.