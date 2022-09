"Même mon chien sait y répondre" : nouvelles accusations de favoritisme dans Les 12 coups de midi

A chaque fois que l'émission Les 12 coups de midi est portée par un nouveau maître, la même polémique revient du côté des téléspectateurs : celui-ci serait avantagé par la production afin de lui permettre de rester plus longtemps à l'écran et ainsi tutoyer des records pour faire le buzz. Et à chaque fois, Jean-Luc Reichmann, l'animateur du jeu de TF1, sort la même réponse.

"Ça me fait rire car les questions sont aléatoires. Les gens qui critiquent n'ont qu'à venir à l'émission, expliquait-il ainsi en 2019, au moment de défendre le parcours de Paul. Qu'ils agissent et viennent montrer qu'ils peuvent gagner le jeu et se mettre en danger comme Paul." Il l'avait également rappelé : "Je ne suis pas machiavélique, je suis loin de ce genre de conspirations. S'il y avait machination, l'émission ne serait plus là."

Stéphane avantagé par la production ?

De quoi mettre fin aux suspicions ? Pas du tout. Depuis quelques semaines, c'est désormais Stéphane qui règne en maître sur le jeu avec une cagnotte actuellement estimée à 130 343€. Ce mardi 20 septembre 2022, le candidat a par ailleurs découvert une étoile mystérieuse qui n'était autre que Leïla Bekhti. Or, si son énième victoire à l'écran a logiquement fait son bonheur, elle a rapidement fait grincer les dents des internautes.

En cause ? A la surprise générale, Stéphane s'est retrouvé en duel après une mauvaise réponse. Un moment qui aurait pu faire stresser n'importe quel participant, sauf lui. Il faut dire que la question qui lui a été posée pour espérer se sauver était particulièrement facile, puisqu'il devait deviner quel sportif avait déjà remporté un Tour de France parmi les quatre propositions suivantes : Fernando Alonso (Formule 1), Fabien Barthez (foot), Stanislas Wawrinka (tennis) et Christopher Froome (Cyclisme). Rien de bien compliqué.

A l'inverse, quand l'une de ses concurrentes a par la suite été à son tour contrainte de passer par l'épreuve du duel pour espérer se qualifier, sa question s'est révélée nettement plus difficile, à savoir : A quelle date les premiers congés payés ont-ils été institués ? Et forcément, parmi les réponses proposées, il y avait des pièges...

Les fans des 12 coups de midi en colère

Aussi, cette différence de niveau entre les deux questions a rapidement frustré de nombreux internautes qui ont déploré une injustice. "La différence de difficulté entre la question de Stéphane et cette candidate pose quand même question sur l'équité de ce jeu TV" peut-on lire sur Twitter, tout comme "Une honte les questions plus dures d'un coté que d'un autre", "La différence de niveau quand il s'agit de faire rester le champion en course MDRRRR plus truqué tu meurs" ou encore bien, "Ça me fait rire quand Jean-Luc il est épaté des talents de Stéphane alors que la question même mon chien sait y répondre".

La preuve que les explications de Jean-Luc Reichmann n'ont pas été entendues et que les polémiques autour des 12 coups de midi ne sont pas près de prendre fin.