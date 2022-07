Les 12 coups de midi : le visage de Zette ENFIN dévoilé ! Voici pourquoi elle l'avait caché si longtemps

Ce samedi 2 juillet 2022, en plus d'un nouveau prime dédié au 12 coups de midi, son célèbre jeu lancé pour la première fois le 28 juin 2010 sur TF1, Jean-Luc Reichmann a eu le droit à un passionnant documentaire retraçant sa grande carrière télévisuelle intitulé Un destin hors du commun. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, ce ne sont pas les archives et dossiers sur l'animateur qui ont le plus fait parler au cours de la soirée.

Le visage de Zette enfin dévoilé

Au contraire, si ce documentaire nous a permis d'en apprendre plus sur Jean-Luc Reichmann et son ascension progressive, c'est en réalité la présence d'une intervenante qui a retenu l'attention de tous les téléspectateurs. De qui s'agissait-il ? De la comédienne Isabelle Benhadj. Présentée comme une amie de longue date de l'emblématique présentateur d'Attention à la Marche, elle est surtout liée d'une façon très spéciale au 12 coups de midi.

Et pour cause, Isabelle Benhadj n'est autre que... l'actrice qui se cache derrière Zette, la célèbre voix off du jeu télé. Une véritable surprise pour le public puisque, jusqu'à aujourd'hui, le visage de Zette était encore inconnu. Comme le confiait récemment Jean-Luc Reichmann à Télé-Loisirs, l'idée de la laisser dans l'ombre est née d'un "pacte" passé entre lui et elle au moment de monter le programme : "Ça fait partie du mystère du jeu. (...) Ne pas voir son visage fait partie de l'imaginaire autour de son personnage".