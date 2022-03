Laurent de retour dans Les 12 coups de midi, en larmes après une surprise de Jean-Luc Reichmann : "Je suis très ému"

Laurent de retour dans Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann et Zette lui font une surprise

Dans Les 12 coups de midi sur TF1, les candidats et les candidates passent et ne se ressemblent pas. Après Eric, Antonin, Léo, Camille (qui avait raconté les coulisses), ou encore Bruno (qui n'a pas vraiment gagné plus d'1 million d'euros), c'est Laurent qui a marqué l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann. Laurent alias le prof a été éliminé ce vendredi 25 mars 2022. Mais il est revenu sur le plateau ce samedi 26 mars 2022, pour récupérer son chèque plus de 310 000 euros.

Et pour son retour à l'écran, en plus de lui donner son argent, l'animateur et la voix-off des 12 coups de midi, lui ont réservé une petite surprise. Jean-Luc Reichmann a félicité Laurent et lui a expliqué : "Vous savez, quand on a un grand maître comme vous, on a envie de faire un cadeau. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à chaque fois, Zette fait un petit quelque chose. Écoutez, elle va vous donner un peu d'elle".

Zette a alors chanté a cappella pour le départ de Laurent : "Un homme à fleur de peau qui enchantait nos midis, spontané et rigolo. Laurent, vous nous avez donné des ailes".

Le maître de midi ému aux larmes

Un message surprise en chanson qui a bouleversé le champion ! Laurent n'a pas pu s'empêcher de pleurer. "Merci Zette, je suis très ému parce que je l'adore, ma fille l'adore, ça me touche vraiment beaucoup beaucoup, merci" a-t-il déclaré, en larmes.

"J'ai hâte de voir cette vie d'après, revoir mes élèves, être avec mes proches" a-t-il ajouté, toujours ému, "La vie nous met sur des chemins parfois compliqués. Il faut savoir se recentrer sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est ma famille. Je les aime plus que tout".