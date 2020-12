Camille (Les 12 Coups de Midi) éliminée, elle se confie sur les coulisses : "C'est très intense"

Après avoir réussi à éliminer Léo, l'un des plus grands candidats des 12 coups de midi, Camille vient à son tour de chuter dans le programme de TF1. Ce jeudi 31 décembre 2020, cette infirmière de 27 ans a en effet été éliminée à la suite d'un duel avec Emmanuel après un parcours de 25 émissions et 94 500 euros remportés.

Un jeu extrêmement dur physiquement

Un coup dur pour la championne, mais une évidence selon elle. Elle l'a en effet confessé au micro de Télé-Loisirs, elle n'était pas dans les meilleures conditions en cette fin d'année, "J'étais beaucoup plus fatiguée sur cette session de tournage. J'ai perdu sur la troisième émission de la journée. J'avais enchaîné mon travail et le voyage sur Paris. Je suis arrivée bien fatiguée".

Contrairement à l'idée que l'on peut se faire derrière notre écran de télévision, participer à une telle émission serait en réalité extrêmement épuisant. Camille l'a précisé, "C'était très intense comme tournage. Léo m'avait prévenue en me disant que c'était un marathon qui demandait une concentration mentale de tous les instants. C'est très dur." Entre le stress, l'enchaînement des tournages et les conditions imposées sur le plateau, il serait donc compliqué de ne pas craquer, "Physiquement, aussi. Etre debout toute la journée derrière un pupitre, c'est dur. Je ne pensais pas que les tournages étaient aussi durs que ça." Le message est passé auprès des futurs candidats.

Camille bientôt de retour ?

Néanmoins, n'allez pas croire que Camille regrette son expérience. Elle l'a au contraire assuré, elle ouvre déjà la porte à un retour, notamment lors des prochains Masters, "Ce serait très chouette de rencontrer les grands Maîtres de midi dont j'ai admiré le parcours. Mais je n'ai pas la prétention d'être à leur niveau."

Et parmi les candidats qu'elle aimerait rencontrer / affronter, il y en a deux qui sortent du lot, "J'avais beaucoup apprécié Xavier, qui est le seul qui n'avait jamais été éliminé, et Paul, aussi, qui était très jeune. Le fait d'avoir pu participer à l'émission me permet de me rendre compte de l'effort mental que ça a dû lui demander. C'est impressionnant."