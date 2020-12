Léo (Les 12 Coups de Midi) éliminé : a-t-il fait exprès de perdre face à Camille ? Il réagit

Léo a-t-il fait exprès de perdre ?

Après 98 parties impressionnantes, c'est ce dimanche 6 décembre 2020 que Léo a quitté l'aventure Les 12 Coups de midi, éliminé par Camille à l'occasion du "Coup Fatal". Une surprise pour les nombreux téléspectateurs tant le Maître du midi paraissait intouchable, qui a rapidement fait naître quelques suspicions : Léo aurait-il fait exprès de perdre ?

Réponse du candidat auprès de Télé-Loisirs ? "Non. Je ne quitte pas le jeu de moi-même, j'ai été éliminé. J'ai vraiment perdu au "Coup fatal". (...) J'ai vraiment été éliminé à la régulière. Face à Camille, j'ai raté des questions auxquelles j'aurais pu répondre. Elle a bien répondu aux siennes, et a pris de l'avance tout de suite."

Un départ qui était inévitable

Néanmoins, le 5ème plus grand champion du programme de TF1 l'a confessé, il n'aurait dans tous les cas pas pu continuer le jeu. En effet, Léo avait réellement prévu de quitter Les 12 Coups de midi à l'issue de cette nouvelle semaine de tournage, "Je devais partir à Vienne (dans le cadre du programme Erasmus, NDLR) et je savais, de fait, que je ne pouvais pas atteindre les 100 participations de Véronique. L'objectif, à ce moment-là, était d'aller le plus loin possible dans cette session de tournage, avant de devoir partir."

Et si certains amateurs de théories du complot y verront là la preuve que lui et la production ont tout manigancé en coulisses, Léo a tenu à balayer ces doutes d'un revers de main en confiant dans un premier temps, "Je suis finalement content de partir comme ça. Je n'aurais pas aimé abandonner, mais je n'ai pas fait exprès de perdre", avant de préciser ensuite qu'il s'était imaginé partir après un ultime gros coup, "Si je n'avais pas été éliminé, je comptais partir après avoir remporté mon dernier "Coup fatal"".

Bref, le hasard fait parfois simplement bien les choses.