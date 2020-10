Léo (Les 12 Coups de Midi) : les critiques des téléspectateurs ? "Il y a des choses assez folles"

Un maître loin d'être sans points faibles

Le nouveau maître de l'émission Les 12 Coups de Midi sur TF1 se prénomme Léo et il n'a que 20 ans. Actuellement étudiant en troisième année à Sciences-Po, le candidat a réussi à surprendre tout le monde depuis ses débuts grâce à ses connaissances et la maitrise de certains sujets.

Pourtant, le jeune homme l'a confié à Télé Star, il est loin d'être calé sur tous les thèmes. Celui qui s'avoue fasciné par le parcours de Xavier, "C'est le plus impressionnant. Il est passé dans l'émission il y a longtemps et il a eu le temps pour emmagasiner des connaissances", a confessé avoir des difficultés sur certains domaines très particuliers, "Parmi mes points faibles, il y a la cuisine, la botanique et tous les domaines pratiques comme le bricolage. Ce sont des choses que je ne maîtrise pas mais j'essaye d'y pallier."

Les critiques l'amusent

De quoi redonner un côté humain à celui qui passe pour un robot tant il enchaîne les victoires avec facilité, et le réconcilier avec une partie du public ? Difficile à dire. Néanmoins, il l'a confessé, il ne compte pas se laisser déstabiliser par la méchanceté de certains internautes.

Après avoir révélé, "Au départ, je ne m'attendais pas à tant de critiques. J'ai alors arrêté de les lire", Léo a finalement confié avoir réussi à prendre du recul sur la situation, "Mais, maintenant, je me suis remis à les regarder avec du second degré. Il y a plusieurs types de critiques. Tout le monde ne peut pas nous apprécier". Aussi, pendant que certaines personnes perdent leur temps à le critiquer, lui s'amuse désormais à les observer, "J'agace certains, c'est normal. Il y a des groupes Facebook où il est drôle de regarder les commentaires car il y a des choses, chaque jour, assez folles qui sont dites."