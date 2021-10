Bruno (Les 12 coups de midi) : non, il n'a pas gagné plus d'1 million d'euros, voici le vrai gain

Bruno (Les 12 coups de midi) : non, il n'a pas gagné plus d'1 million d'euros, voici la vraie somme

Bruno n'est plus le maître de midi ! Ce mardi 5 octobre, le candidat des 12 coups de midi a été éliminé du jeu animé par Jean-Luc Reichmann lors du coup fatal face à Loris. Officiellement, il a remporté un gain de 1 026 107 euros dans le jeu, à quoi s'ajoutent les cadeaux gagnés avec les étoiles découvertes. Mais Bruno ne va pas réellement repartir avec un chèque de plus d'un million d'euros. On vous explique.