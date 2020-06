Eric (Les 12 coups de midi) : non, il n'a pas vraiment gagné 921 316 euros, voici pourquoi

Les 12 coups de midi perd son plus grand champion. Arrivé dans l'émission animée par Jean-Luc Reichmann sur TF1 en novembre 2019, Eric a réussi l'exploit de battre Christian Quesada en dépassant les 809 392 euros remportés par l'homme depuis incarcéré pour détention et diffusion d'images pédo-pornographiques. En 199 émissions, Eric a réalisé 62 coups de maîtres et remporté une cagnotte de 921 316 euros. Enfin, presque !

Pourquoi Eric ne va pas vraiment toucher plus de 921 000 euros

Eh oui, Eric ne va en réalité pas toucher un chèque de 921 316 euros. Car dans le montant de sa cagnotte, on retrouve non seulement l'argent remporté mais aussi la valeur des différents cadeaux gagnés lors de la découverte des étoiles mystérieuses. Au total, Eric a découvert 7 étoiles pour un montant total de 299 316 euros de cadeaux. Le candidat va donc repartir avec tous ces cadeaux et un joli chèque de 622 000 euros. Pas mal ! C'est un peu plus que Christian Quesada qui avait remporté 600 000 euros et un peu plus de 209 000 euros de cadeaux.

Que va faire Eric de ses gains ?

Le Breton qui est accusé par certains téléspectateurs d'avoir fait exprès de perdre a expliqué qu'il allait utiliser cet argent pour acheter une nouvelle maison pour sa famille et aider financièrement ses filles pour leurs études. "On est à quatre dans une maison relativement petite. C'est la priorité. Pouvoir faire en sorte que mes filles puissent étudier et démarrer dans la vie avec le plus de confort possible" a-t-il confié. Autre projet ? Un joli voyage ! "J'ai très peu de désirs pour moi-même. Moi qui n'ai jamais pris l'avion ! Pourquoi pas les États-Unis, j'aimerai beaucoup y aller. C'est un pays fascinant. Pouvoir visiter New York, la Nouvelle-Angleterre..." avait-il expliqué à Télé Loisirs.