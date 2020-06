Les 12 coups de midi : Eric bat le record de Christian Quesada, "C'est une grande émotion"

Ce samedi 13 juin 2020 est devenu un jour historique pour l'émission Les 12 Coups de Midi. En effet, il a tout simplement marqué la 193ème participation ET victoire d'Eric dans le jeu, ce qui lui a permis de dépasser enfin Christian Quesada. Un événement qui était attendu de tous les téléspectateurs depuis des mois - enfin presque tous, et qui fait bien évidemment la fierté du nouveau candidat préféré de Jean-Luc Reichmann.

Eric ému par son record

On a ainsi pu le découvrir dès ce vendredi 12 juin, à l'annonce de son nouveau succès dans l'émission et de son futur record, Eric n'avait pu cacher son émotion et avait souhaité adresser un très joli message au public, "Je voudrais remercier tous les téléspectateurs... Quand je suis arrivé, comme vous l'avez constaté j'étais un peu renfermé, un peu timide. Et puis au fur et à mesure de l'émission, j'ai vu que les commentaires des gens étaient de plus en plus positifs et donc les gens ont bien compris que c'était plus de la timidité qu'une prétendue arrogance ou du mépris".

A ce sujet, le maître de l'émission n'avait d'ailleurs pas hésité à discrètement tacler ses détracteurs. Tandis qu'une partie des internautes s'amusent régulièrement à le critiquer sur son parcours et le niveau de ses questions, Eric a dévoilé, "Je sais qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence. La culture c'est un aspect de l'intelligence donc... il y a des gens qui sont extrêmement intelligents sans être très cultivés." Comprendra qui pourra.

Une victoire historique fêtée dignement

Aujourd'hui, face à ce record historique, Eric a une nouvelle fois fait parler sa fierté d'être arrivé aussi loin dans le jeu. Alors que Jean-Luc Reichmann le félicitait pour ce parcours, "C'est la folie. Tout le monde est debout. Vous êtes le plus grand maître de tous les temps. Eric vous êtes le plus grand. (...) Je suis super ému, j'ai des étoiles plein les yeux", le candidat, les larmes aux yeux, a révélé : "J'ai attendu ce moment depuis longtemps. Depuis que j'ai dépassé Paul j'y pense. Et là on y arrive, c'est une grande émotion, un grand soulagement. Et tous les horizons sont ouverts maintenant. C'est que du bonus. Je voudrais avoir une pensée pour mes enfants, il n'y a rien de plus important, et puis mon épouse qui m'a soutenu durant toute la durée de l'émission qui a assuré le travail ingrat et je la remercie."

La question est désormais : cette 193ème victoire sera-t-elle la dernière ou Eric va-t-il tout faire pour atteindre la barre des 200 ? A suivre.