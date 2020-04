Eric (Les 12 coups de midi) avantagé ? Une question trop simple relance le débat

Combien de temps Eric va-t-il continuer à régner dans Les 12 coups de midi ? Présent depuis le 21 novembre, le candidats avoisine les 150 participations et va bientôt dépasser Paul, éliminé en octobre 2019 après 153 émissions. Prochaine étape ? Faire mieux que Christian Quesada. En 193 participations, ce dernier avait gagné plus de 809 000 euros de gains et cadeaux. Une victoire sans précédent que TF1 veut peut-être effacer : la semaine dernière, Christian Quesada a été condamné à trois ans de prison pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornogaphiques".

Eric avantagé ? Une nouvelle question fait polémique

A la fin du mois de mars, Eric expliquait ne pas se sentir avantagé par la production dans le choix des questions. Mais ce mercredi, celui qui a déjà remporté pour plus de 737 000 euros de gains et cadeaux dans Les 12 coups de midi a dû répondre à une question beaucoup trop simple au goût des internautes : trouver le mot se trouvant le premier dans l'ordre alphabétique.