Bruno (Les 12 coups de midi) assume : il revend ses cadeaux gagnés dans l'émission

L'aventure de Bruno dans Les 12 coups de midi sur TF1 a commencé en janvier 2021. Depuis, le candidat enchaîne les victoires à tel point qu'il se trouve désormais dans le top 3 des plus grands maîtres de midi derrière Eric (199 participations) et Christian Quesada (193 participations), qui serait porté disparu depuis sa sortie de prison. Le jeu n'est donc pas terminé pour Bruno : il peut encore se glisser à la première place. Il en est pour le moment à sa 154e participations avec une belle cagnotte de 645 424 euros.

Bruno revend ses cadeaux des 12 coups de midi

Bruno a surtout réalisé un exploit en remportant 6 vitrines en cinq mois de présence dans Les 12 coups de midi. Les cadeaux sont en train de s'accumuler, mais le candidat a décidé d'en revendre certains pour gagner de la place. Pas facile de stocker 6 voitures en effet. Pour cela, il a missionné sa mère et son beau-père : "Avec les tournages à Paris, c'est un peu compliqué de récupérer les cadeaux qui prennent beaucoup de place. Mon beau-père, qui est fan de voitures, est amusé à l'idée de venir récupérer les cadeaux et de les tester", explique Bruno en interview avec Gala.

Il confie ensuite : "Du coup, avec ma mère, ils louent une petite camionnette ou un camion – ça dépend de la taille des objets – et ils font le trajet. Ils sont un peu devenus mes chargés de logistique : ils prennent des photos, vendent sur Internet, se chargent des annonces. On décide de ce qu'on garde ou pas. C'est cool qu'ils s'occupent de ça."

Comment va-t-il dépenser ses gains ?

Bruno révèle aussi comment il compte dépenser ses gains remportés dans Les 12 coups de midi, sur TF1 : "Je ne suis pas le mec le plus foufou du monde donc je pense que je ferai des placements et des investissements locatifs. J'aimerais investir dans des appartements dans le Sud-Ouest, d'où je suis originaire. Sinon, l'argent que je mets de côté, ce sera pour gâter mes parents et faire des voyages. Avec mon cousin et sa copine, on prévoit de partir à Orlando, aux États-Unis, pour faire dix jours de parcs d'attractions. J'ai un petit peu donné à des associations aussi."