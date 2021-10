Bruno éliminé des 12 coups de midi : il réagit, "Je ne peux pas m'en vouloir"

"Je trouve que c'est la meilleure manière de perdre"

Sitôt éliminé, Bruno a déjà réagi à son départ des 12 coups de midi dans une interview donnée à Télé Loisirs. Le candidat confie ne pas être déçu de cette défaite car il n'a pas commis de faute. "C'était ultraserré. J'ai donné ma bonne réponse juste après le gong. Je pars comme ça. Je trouve que c'est la meilleure manière de perdre. Lors des duels, on peut avoir des remords, quand on est défié et que l'on se trompe. (...) Sur cette manche-là, je suis tombé sur plus fort que moi. Je n'aurais pas pu mieux faire. On a répondu tous les deux quasiment à toutes les questions. Il a été plus rapide. Je préfère partir ainsi que sur une étourderie. Je ne peux pas m'en vouloir. Je suis content de ma sortie." a-t-il expliqué. Une élimination qui, d'ailleurs, a en fait été tournée... en juillet !

Bruno avoue aussi ne pas avoir été triste de partir. "Il n'y avait plus trop d'émotion et de sentiments dans mon parcours. Le fait que ça se finisse comme ça m'aide à digérer mon départ. C'est un jeune homme de 20 ans, étudiant en médecine : il aura sûrement besoin d'argent pour la suite. J'aurais pu continuer plus longtemps si j'avais pu, évidemment. Je ne retiens que du positif." ajoute Bruno qui avait déjà confié qu'une élimination ne serait "pas si grave". Vu ses gains, Bruno ne peut voir que du positif et on le comprend !