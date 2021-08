Bruno (Les 12 coups de midi) bientôt éliminé ? "Ce n'est pas grave si ça s'arrête"

C'est officiel, Bruno est désormais le plus grand Maître de l'émission Les 12 coups de midi diffusée sur TF1. Un véritable exploit pour celui qui a donc battu Eric et qui vient d'atteindre les 200 participations. Pourtant, comme il l'a confié auprès de Télé-Star, il a du mal à pleinement savourer cette performance.

Bruno, un recordman qui n'assume pas

En cause ? Le recordman du programme n'arrive pas à justifier une telle place dans l'émission, "Je souffre quand même du syndrome de l'imposteur. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi et qui se sont arrêtés bien avant dans le classement, donc on se dit 'Est-ce que c'est juste que ce soit moi qui ai le record, alors qu'il y a des gens plus cultivés que moi ?'" Et ce ne sont pas les mauvais commentaires des Internautes, qui l'accusent notamment de tricherie sur le plateau, qui doivent l'aider.

Néanmoins, on vous rassure, il n'en reste pas moins extrêmement heureux, "Évidemment, je ressens de la fierté. C'est un jeu qui a 11 ans, il y a eu 4000 émissions et plus de 12 000 candidats, donc être le premier d'une émission qui a vu passer autant de monde, c'est énorme." D'autant plus que d'autres candidats avant lui auraient également ressenti ce sentiment étrange au moment d'enfiler la couronne, ce qui lui permet de relativiser son propre état d'esprit, "Éric m'a dit avoir aussi eu ce sentiment-là, mais qu'il faut être fier du parcours qu'on a fait et ne pas se comparer aux autres."

Le Maître du midi n'a pas peur de l'élimination

Par ailleurs, alors que des rumeurs de future élimination commencent à pointer le bout de leur nez (l'émission est enregistrée en avance), Bruno n'a pas hésité à minimiser l'impact d'une éventuelle contre-performance. Rassurez-vous, il n'a pas envie de se mettre dans un état d'esprit négatif maintenant qu'il est n°1, "C'est vrai que je pourrais me dire que si je perds demain, ce n'est pas grave puisque j'ai le record. Mais d'un autre côté, ça pourrait avoir un effet négatif. Quand on n'a plus trop d'objectif, on perd en concentration, on révise moins... C'est le piège".

Malgré tout, avec un tel record battu, il se sent véritablement libéré d'un certain poids. Là où sa famille continue encore aujourd'hui de stresser pour lui à chaque émission, Bruno avance de son côté sereinement, "C'est un jeu et vu le parcours que j'ai fait, ce n'est pas grave si ça s'arrête."

En même temps, on le comprend. S'il venait à être éliminé, cela lui laisserait plus de temps libre pour revendre tous ses cadeaux gagnés !