Bruno (Les 12 coups de midi) accusé de tricherie et de favoritisme : il répond à la polémique

Bruno des 12 coups de midi a alors répondu aux accusations auprès de Télé Star : "Je n'ai rien vu de tout ça, parce que je ne suis pas sur Twitter. Après, certaines personnes trouvent des questions excessivement faciles parce qu'ils savent, et d'autres trouveront ça très dur. C'est arrivé plein de fois, que des candidats en face de moi aient des questions très dures. Parfois, ils savaient y répondre et pas moi, et vice-versa. Je suis sûr que je me suis trompé plein de fois à des questions que d'autres trouvaient faciles, et à l'inverse, j'ai dû trouver des réponses que d'autres n'avaient pas. C'est très difficile de juger le niveau des questions".

"Pour savoir si j'ai été favorisé, il faut demander à la production"

Le candidat qui assume revendre des cadeaux gagnés dans Les 12 coups de midi a assuré ne pas tricher. "Moi, j'essaye de répondre à mes questions, je ne m'amuse pas à tenir un tableau pour évaluer la difficulté de mes questions et des questions de mes concurrents" a déclaré Bruno, "Pour savoir si j'ai été favorisé, il faut demander à la production ! Si c'est le cas, ils ne me l'ont pas dit ! Je ne sais pas comment les questions sont choisies, je ne sais pas si une liste est programmée... Je me contente de faire mes émissions, et voilà !".

Et si Bruno arrive à répondre à autant de questions posées par Jean-Luc Reichmann, c'est parce qu'il a toujours adoré se cultiver. "Quand j'étais petit, ma mère m'a fait lire beaucoup de choses. Et dès le collège, j'ai eu une télé dans ma chambre et j'ai adoré ça. Je regardais tout le temps plein de choses. De nos jours, la culture passe par la télé, internet, et je regardais plein de reportages, de films, de séries, absolument tout" a-t-il expliqué, "J'ai de l'intérêt pour tout un tas de sujets donc quand je lis des choses, ça m'intéresse et je les retiens. Je pense que ça joue beaucoup, parce qui si on n'en a rien à faire de l'histoire, on peut acheter L'histoire pour les nuls, ça ne veut pas dire qu'on va tout retenir !".