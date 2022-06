Christian Quesada (12 coups de midi) sorti de prison : "transformé totalement" il aurait "envie de parler"

Que devient Christian Quesada ? C'est la question à un million d'euros qui ne sera surement jamais posée par Jean-Luc Reichmann dans Les 12 Coups de midi. Et pour cause, l'ancien champion est tout simplement blacklisté et censuré de l'émission à la suite de ses terribles affaires judiciaires.

En 2020, le candidat emblématique de TF1 a en effet été condamné à trois ans de prison ferme pour "corruption de mineur" sur quatre jeunes filles ainsi que de "détention et diffusion d'images pédopornogaphiques". Une peine qui a finalement été réduite à deux années seulement puisque Christian Quesada a été libéré en mars 2021, même s'il doit désormais respecter un suivi socio-judiciaire durant 5 ans au risque de retourner derrière les barreaux.

Mais alors que l'ex-gagnant des 12 coups de midi se fait discret depuis cette remise en liberté, les chroniqueurs de TPMP ont profité de l'émission de ce jeudi 16 juin 2022 pour donner de ses nouvelles. Et à en croire Gilles Verdez, il serait aujourd'hui méconnaissable et vivrait reclus, abandonné de tout. "Il est transformé totalement en Robinson. (...) Il est domicilié entre Narbonne et Béziers, a-t-il dans un premier temps révélé, avant d'ajouter, Il se terre, il n'a plus aucun contact avec personne".

"Il a envie de s'exprimer"

Une version approuvée par Guillaume Genton, bien que légèrement tempérée. Ce dernier l'a précisé, Christian Quesada ne serait en réalité pas vraiment isolé, "Il est avec ses proches et notamment avec un de ses frères dont il s'est beaucoup rapproché depuis sa sortie de prison". Surtout, il ne serait pas caché par hasard. Le chroniqueur l'a annoncé, "Il a envie de s'exprimer, mais il ne peut pas le faire".

La raison ? En conséquence de sa condamnation, Christian Quesada aurait "interdiction de publier un livre ou un film depuis sa sortie de prison. Sinon il aura une sanction." Aussi, là où l'ancien champion serait quasiment ruiné malgré ses 600 000€ de gains remportés à l'époque, il serait désormais obligé d'attendre deux longues années pour espérer profiter de son histoire afin de renflouer son compte en banque, "Il ne peut pas faire d'argent avec cette affaire pendant trois ans, jusqu'en 2024".

Autant dire qu'il doit actuellement croiser les doigts pour que Netflix ne lui vole pas son propre scoop avec la production d'un documentaire sur sa vie.