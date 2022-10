"Arrêtez de mentir", "Ce blaireau-là" : Christian Quesada s'exprime dans TPMP et s'attaque à Gilles Verdez

Dans la quotidienne de TPMP diffusée ce vendredi 7 octobre 2022, Cyril Hanouna a dévoilé des audios de Christian Quesada. Le champion des 12 coups de midi a été condamné en 2020, à trois ans de prison ferme, pour détournement de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Il a été libéré en mars 2021 en devant respecter un suivi socio-judiciaire pour une durée de 5 ans.

"Arrêtez de fantasmer et de mentir"

Il y a quelques jours, on a appris qu'il aurait de nouveau été arrêté pour ne pas avoir respecté ce suivi. Cela a été évoqué dans TPMP et Christian Quesada s'est offusqué des déclarations de certains chroniqueurs.

"Je suis en contrôle judiciaire que je respecte. Donc, arrêtez de fantasmer et de mentir, on va dire les choses franchement, sans arrêt sur le plateau de l'émission. Je ne vais pas jurer sur la tête de mes enfants, je suis dans mon contrôle judiciaire, je respecte le moindre rendez-vous que j'ai", a-t-il déclaré dans un audio diffusé ce vendredi 7 octobre.

"Ce blaireau-là"

Dans un autre message, Christian Quesada s'attaque particulièrement à Gilles Verdez. Il assure qu'il ne s'est pas soustrait de son contrôle judiciaire et qu'il ne réside pas à Villefranche-sur-Mer comme l'avait révélé le chroniqueur il y a quelques mois.

"C'est Bruno Pomart qui a sorti ça, repris par Verdez là, ou je sais pas Vergez, je connais pas son nom à ce blaireau-là" s'est agacé l'ancien maître de midi. "On a essayé de contacter ses avocats et personne n'a répondu mais on a toujours vérifié nos infos. Ensuite on a su il y a très longtemps qu'il logeait à Perpignan et on l'a jamais révélé pour ne pas qu'il soit traqué", a répondu celui qui s'est clashé avec Matthieu Delormeau.

La peine de Christian Quesada a été alourdie et sa détention aurait été prolongée d'un mois.