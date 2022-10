Christian Quesada devra rester en prison : sa peine alourdie et on sait pour quelle raison bien précise

En 2016, Christian Quesada impressionnait tout le monde dans Les Douze coups de midi sur TF1. Face à Jean-Luc Reichmann, il avait enchaîné les victoires et récolté plus de 800 000 euros de gains et de cadeaux, l'un des meilleurs scores de l'histoire du jeu à ce moment-là. Sauf qu'il nous cachait en fait bien des choses... Trois ans après sa participation à l'émission, il était arrêté par la police et mis en examen pour corruption de mineur. Lors de son enquête, la police a découvert des milliers d'images et vidéos pédopornographiques sur son ordinateur. Son procès a eu lieu en avril 2020 et Christian Quesada a été condamné à trois ans de prison ferme et à cinq ans de suivi socio-judiciaire. Pourtant, il a été libéré un an plus tard, en mars 2021. Mais l'histoire n'est pas finie !

Alors que certains le disaient complètement transformé, ruiné et même en fuite, Christian Queasada a refait parler de lui en septembre 2022 : selon Midi Libre, il a été de nouveau arrêté et placé en détention car il n'aurait pas respecté certaines obligations mises en place dans le cadre de sa liberté conditionnelle. Et il devrait rester derrière les barreaux.

La peine de Christian Quesada alourdie

Un peu plus d'une semaine après son arrestation, Christian Quesada serait repassé devant le juge, indique le journal L'Indépendant. C'est ce jeudi 6 octobre 2022 qu'il avait rendez-vous avec le juge d'application des peines au tribunal de Bourg-en-Bresse. Et la sentence est tombée : sa détention a été prolongée d'un mois. L'ancien candidat de TF1 ne pourra donc sortir de prison qu'à la fin du mois d'octobre mais pourrait "bénéficier d'une réduction de peine" a précisé le parquet. Mais pourquoi Christian Quesada a-t-il été de nouveau incarcéré ? Selon L'Indépendant, il ne s'agirait pas d'une nouvelle offense : il n'aurait simplement pas respecté l'une de ses obligations, à savoir le fait de travailler.

Dans TPMP et en direct de sa prison, Christian Quesada a pris publiquement la parole pour la première fois depuis le début de l'affaire le 28 septembre dernier. Il avait notamment déclaré ne pas être un criminel. "Les faits pour lesquels j'ai été mis en examen qui s'appellent de la corruption de mineurs, ça s'appelle un délit. Je ne suis pas un criminel, je suis un délinquant" avait-il déclaré. Une chose fausse selon Guillaume Genton qui avait assuré que des fichiers retrouvés chez lui représentaient des viols d'enfants. "Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne fait que de minimiser les faits ! (...) Le dossier, il est immonde !" avait déclaré le chronique de Cyril Hanouna.