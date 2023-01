"Injuste", "Complètement débile..." : une nouvelle règle débarque dans Les 12 coups de midi, Twitter révolté

Après avoir enchaîné les succès avec Attention à la marche, Jean-Luc Reichmann a pris la tête des 12 coups de midi en 2010. Son jeu est toujours proposé par TF1 à l'heure du déjeuner en cette saison 2022/2023. L'émission a été secouée par un coup de théâtre le vendredi 20 janvier 2023. Après 153 participations, Stéphane a été éliminé. L'ouvrier de la Haute-Marne, dont la cagnotte s'élevait à 568 343 euros de gains, a cédé son étoile de maître de midi à Alexandre.

>> Stéphane se confie après son élimination dans Les 12 coups de midi (interview) <<

Le coup d'éclat de Nicolas aux 12 coups de midi

En cette fin janvier, Les 12 coups de midi sont centrés sur Nicolas. Ce dernier est devenu maître de midi le lundi 23 janvier. Il a réussi un coup d'éclat lors de l'émission du jeudi 26 janvier. Alors qu'elle était encore masquée de nombreuses cases, il a décroché l'étoile mystérieuse en proposant Millie Bobby Brown, star de la série Stranger Things sur Netflix.

Au lendemain de ce coup de génie de Nicolas, Jean-Luc Reichmann a annoncé une nouveauté dans Les 12 coups de midi. Afin de davantage pimenter son jeu quotidien, TF1 a décidé d'ajouter une nouvelle règle en fin d'émission. Ainsi, chaque champion devra désormais signer un coup de maître pour faire une proposition face à l'étoile mystérieuse.

Jean-Luc Reichmann a tenu à justifier l'instauration de cette nouvelle règle qui allait tout changer aux 12 coups de midi. "Alors vous le savez, nous on invente des choses tous les jours. C'est une véritable fourmilière aux 12 coups de midi. Pour cette étoile, il y a une nouvelle règle du jeu. Vous ne pourrez tenter l'étoile uniquement si vous réalisez un coup de maître. Je trouve que c'est super intéressant. On la tente et si ça nous plaît, on la garde !", a-t-il expliqué.

Une nouvelle règle qui ne passe pas...

Les fidèles téléspectateurs de Jean-Luc Reichmann n'ont pas tardé à réagir face à cette nouvelle règle des 12 coups de midi. Et ils n'ont pas caché leur colère sur les réseaux sociaux. "C'est trop nul !", a fustigé une internaute, tandis qu'une autre estimait qu'il y avait d'autres choses à changer dans le déroulement du jeu.