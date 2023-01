"Venez à ma place !" : critiqué et accusé de favoritisme, Stéphane (Les 12 coups de midi) répond à ses détracteurs après son élimination

Des critiques et accusations de favoritisme

Stéphane s'est confié à PRBK après son élimination des 12 coups de midi. Le cinquième plus grand champion de Jean-Luc Reichmann en a profité pour répondre à ses détracteurs. Ces dernières semaines, il a été la cible de virulentes critiques sur les réseaux sociaux. Certains téléspectateurs ont été jusqu'à estimer qu'il était favorisé par Endemol, producteur du jeu de TF1...

"Je n'ai pas de réseau social. Je pense que ça ne sert pas à grand chose. Ceux, qui me détestent, je leur dis 'Venez à ma place !'. C'est tellement facile de critiquer quand on est loin, derrière un écran. Si on a quelque chose à dire ou à critiquer, et bien il faut venir sur un jeu télé et prouver qu'on est meilleur que la personne qu'on critique", a réagi Stéphane auprès de PRBK.

"Après, s'il est meilleur que moi, je m'incline. Il n'y a aucun souci. Je dirais 'Tant mieux. Tu m'as critiqué, c'est bien. Tu es meilleur que moi, j'accepte'. Mais bon, dire toujours du mal des gens de loin comme ça, ça n'a aucune valeur. Ça ne m'intéresse même pas. J'en rigolerais presque même !", a ajouté Stéphane, qui se verra remettre son chèque de 568 343 euros dans Les 12 coups de midi le samedi 21 janvier sur TF1.