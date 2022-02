TPMP : Isabelle Morini-Bosc souvent absente de l'émission, un souci avec Cyril Hanouna ?

Vous l'avez certainement remarqué, Isabelle Morini-Bosc est de moins en moins présente en tant que chroniqueuse de TPMP. Habituellement assise autour de la table presque tous les jours, la journaliste est de plus en plus souvent remplacée par Danielle Moreau. Des absences qui ont beaucoup interrogé les téléspectateurs de l'émission qui a récemment accueilli une nouvelle chroniqueuse. Dans une interview accordée à Jordan Deluxe pour Télé-Loisirs, celle qui a eu un coup de foudre pour un candidat de Danse avec les stars a révélé les raisons de cette mise à l'écart.

"C'est lui le chef"

Elle explique tout simplement que Cyril Hanouna, qui a avoué avec quelle chroniqueuse il pourrait coucher, décide régulièrement de faire tourner son équipe et que c'est elle qui en fait les frais actuellement. "Vous avez remarqué, de temps en temps Cyril Hanouna fait tourner, et là depuis huit ou dix jours, c'est moi. Je l'accepte parfaitement. Il fait ce qu'il veut, c'est lui le chef" explique-t-elle avant d'insinuer que la seule absence qui pourrait réellement chambouler l'émission serait celle de l'animateur : "C'est lui le mâle alpha, le mâle dominant. C'est lui qui est important [...] Quelque soit les personnes qu'il met autour de la table".

"Je l'aime profondément cette émission"

La chroniqueuse révèle également que son absence a provoqué beaucoup de questions. "Certains pensent que j'ai le virus, ceux qui pensent que je suis partie en vacances alors que j'en prends jamais, d'autres qui aimeraient tellement que Cyril Hanouna ne veuille plus de moi... C'est peut-être le cas mais c'est à lui qu'il faut poser la question", raconte-t-elle. Visiblement touchée par ces "on dit", elle a aussi tenu à rappeler son affection pour l'émission. "Je l'aime profondément cette émission. [...] Si demain il décide que je n'ai plus ma place, je l'accepterai parfaitement. Mais ça me ferait de la peine, profondément..." affirme-t-elle. On lui souhaite d'être très bientôt de retour pour les darkas !