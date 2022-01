TPMP : un chroniqueur avoue avoir participé à des fêtes clandestines, "ras-le-bol de ces restrictions"

Guillaume Genton avoue participer à des fêtes clandestines

Alors que, sur le plateau, on débat sur les jeunes qui participent à ces fameuses soirée, Guillaume Genton a pris leur défense. "Je ne comprends même pas qu'on parle de scandale. On est en train de traiter comme des criminels des gens qui font des choses qui étaient totalement légales il y a deux mois, et qui le seront dans vingt jours" s'offusque-t-il. L'animateur, qui a récemment révélé avec quelle chroniqueuse il pourrait coucher, lui demande alors si il a déjà mis les pieds dans une de ces fêtes. "Oui, j'y suis déjà allé, bien sûr" répond très honnêtement le producteur et ajoute même y être allé "plusieurs fois".

"Tu vas à des soirées clandestines ?!" s'exclame alors, très choqué, Matthieu Delormeau, qui a fait son retour autour de la table cette saison. Une réaction qui agace Guillaume Genton : "Arrête la police, c'est insupportable ! Le commissaire Delormeau (...) pose-toi les bonnes questions... Pourquoi les gens vont là-bas ? Parce qu'ils n'ont plus peur du Covid-19 et qu'ils en ont ras le bol de ces restrictions qui servent à rien et qui excluent les gens socialement". Le jeune homme ne compte visiblement pas freiner ses virées nocturnes...