La réouverture des boîtes de nuit confirmée pour cet été 2021... avec des conditions strictes

Pass sanitaire, jauge... Il y aura des "conditions spécifiques"

Mais cette réouverture des discothèques se fera "avec des conditions spécifiques" a précisé Olivier Véran. Et il s'est confié sur les mesures qui pourraient être prises. "Est-ce que ça passe par un pass sanitaire exceptionnel ? C'est-à-dire qu'on l'exigerait pour moins de 1 000 personnes, c'est une possibilité et je l'ai dit moi-même, je pense que c'est assez logique de le faire. Est-ce qu'il y a des systèmes d'aération requis" a-t-il interrogé sur BFMTV, "c'est tout ça qu'on est en train de peaufiner".

Les syndicats UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) et GNI avaient déjà dévoilé leur projet de protocole sanitaire pour les discothèques. Un projet qui serait donc toujours en discussion avec le gouvernement, et dont les grandes lignes ont été validées d'après Le Figaro.

Parmi les mesures envisagées dans le cadre de la réouverture des boîtes de nuit, il devrait y avoir soit un pass sanitaire, soit un test virologique (PCR, antigénique ou autotest) demandé à l'entrée du club. Il devrait aussi y avoir une jauge (de 65% pour les discothèques en intérieur et de 85% pour les discothèques en extérieur) et un maximum de personnes autorisées à entrer (1 000 personnes en intérieur et 3 000 en extérieur). Il pourrait aussi y avoir une aération renforcée et les règles sanitaires devraient être rappelées (et même par le DJ, qui devrait les dire "au micro" pendant la soirée).

Des protocoles sanitaires "difficilement acceptables" ?

Thierry Fontaine, président de l'UMIH Nuit, a confirmé à BFMTV : "Nous sommes en pleine négociation avec les services d'Olivier Véran et Bercy qui nous aide beaucoup dans cette démarche. Aujourd'hui, j'entends le message d'ouvrir les discothèques, mais aujourd'hui les protocoles qu'on nous propose, voire nous impose, sont difficilement acceptables. Et là, nous sommes à seulement 5 à 7% des professionnels qui vont ouvrir cet été".

"Ouvrir pour les jeunes oui, mais si on transforme nos établissements en quartiers de haute sécurité, vous comprendrez bien que ce n'est pas chez nous qu'ils vont aller. Ils continueront d'aller dans les fête privées, les rassemblements sauvages, où les lieux ne sont pas adaptés" a-t-il précisé, "si on met la barre trop haut, les professionnels n'ouvriront pas, les jeunes ne viendront pas, c'est triste".