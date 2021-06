Fin du masque en extérieur et fin du couvre-feu : Jean Castex avance les dates

Si Jean Castex a pris cette décision, c'est suite à "un avis du Haut conseil de santé publique". En effet, la situation sanitaire "s'améliore plus vite que nous l'avions espéré" a-t-il précisé. La France est "en-deçà du seuil des 5 000 cas par jour" et "aucun département ne présente, à ce jour, de dynamique inquiétante".

Fin du couvre-feu dès le dimanche 20 juin 2021

L'autre grande nouvelle annoncée par Jean Castex, c'est la fin du couvre-feu. Le couvre-feu à 23 heures devait s'appliquer jusqu'au 30 juin 2021, mais il sera finalement levé dès ce dimanche 20 juin 2021.

"Si cette mesure de couvre-feu répondait à un vrai besoin pour accompagner la fin de la 3ème vague, les très bons résultats enregistrés ne le justifient plus" a ainsi expliqué le Premier ministre sur les raisons de cette levée du couvre-feu. "Cela ne signifie cependant pas que deviendront possible les rassemblements sauvages et festifs sans respect gestes barrière, en début ou en fin de soirée" a-t-il indiqué.