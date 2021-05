Disneyland Paris : la réouverture annoncée, voici le protocole rassurant et les nouveautés

En plus de la réouverture des deux parcs d'attractions (Disneyland Paris et Walt Disney Studios), de Disney Village et de l'hôtel le Disney's Newport Bay Club le 17 juin 2021, Mickey a réservé des surprises et des nouveautés aux visiteurs. Petits et grands pourront en effet découvrir la nouvelle attraction Cars ROAD TRIP dès la réouverture de Disneyland Paris (dans le parc Walt Disney Studios). Et l'hôtel Marvel, "le très attendu Disney's Hotel New York - The Art of Marvel ouvrira ses portes le 21 juin" 2021.

Les règles sanitaires à connaître pour la réouverture

Sur son site internet, Disneyland Paris indique que "des mesures d'hygiène et de sécurité renforcées seront appliquées pour vous accueillir en toute sécurité" lors de cette réouverture tant espérée. Dans le communiqué de presse, Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris a précisé que "la santé et le bien-être des visiteurs et des Cast Members" sont en effet toujours "une priorité absolue".

"Disneyland Paris adoptera un protocole sanitaire aux mesures appropriées, déjà mises en place avec succès l'année dernière" est-il ainsi ajouté, "Nos mesures continuent de refléter les recommandations des autorités françaises, faisant preuve de notre capacité à améliorer l'expérience des visiteurs tout en offrant un environnement sécurisant pour tous".

Une jauge pour limiter le nombre de visiteurs

Ainsi, la "fréquentation sera limitée". En effet, les deux parcs Disney vont rouvrir mais avec un nombre de places limitées. De cette façon, il y aura moins de visiteurs et donc plus de place pour respecter les gestes barrières. Cependant, la jauge n'a pas encore été précisée.

Le port du masque obligatoire dès 6 ans

Ensuite, contrairement aux Etats-Unis où la population a été vaccinée en masse, le port du masque reste encore obligatoire en France. Et du coup, il le sera bien sûr dans l'enceinte de Disneyland Paris, Walt Disney Studios et Disney Village, ainsi que dans les hôtels, pour toutes les personnes âgées de plus de 6 ans. "Comme les autorités françaises recommandent le port d'un masque approprié dans tous les lieux publics, Disneyland Paris demande à tous ses visiteurs à partir de 6 ans d'en porter un" est-il en effet expliqué dans le communiqué.

Des mesures de santé et de sécurité renforcées partout

Le communiqué a aussi annoncé que "les mesures de santé et de sécurité seront mises en oeuvre dans l'ensemble de la destination : les files d'attente, les boutiques, les hôtels, les restaurants et les autres installations". Il faut donc s'attendre à voir des flèches ou tout du moins une signalisation pour respecter les distances. Et "elles seront également renforcées dans les véhicules des attractions".

Certaines attractions ou certains shows ne se feront pas

Natacha Rafalski a aussi confié que "certains spectacles, expériences ou événements, n'auront pas lieu ou pourront être modifiés à la réouverture en fonction de l'évolution des directives des autorités françaises et sanitaires". Ce qui signifie qu'il pourrait aussi y avoir une jauge pour certains spectacles ou expériences.

Une réouverture progressive des hôtels

Enfin, la réouverture des hôtels se fera progressivement. En effet, ils vont ouvrir au fur et à mesure pour éviter un trop grand nombre de visiteurs d'un coup.

-Le Disney's Newport Bay Club ouvrira ainsi le 17 juin 2021 (jour de la réouverture des parcs)

-Le nouveau Disney's Hotel New York - The Art of Marvel ouvrira le 21 juin 2021

-Le Disney's Hotel Cheyenne ouvrira le 1er juillet 2021

-Le Disney's Davy Crockett Ranch ouvrira le 13 juillet 2021

Des dates qui sont bien entendu soumises à l'évolution de la situation sanitaire.

Concernant la réouverture du Disney's Sequoia Lodge et du Disney's Hotel Santa Fe, les dates seront "annoncées ultérieurement". Enfin, le "Disneyland Hotel sera fermé pour rénovation". En effet, il va être en travaux pour se transformer en hôtel de princes et princesses Disney, à l'image de ceux de La Reine des Neiges, Cendrillon, La Belle et la Bête, La Belle au Bois Dormant ou encore Raiponce.