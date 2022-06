Quotidien : ce départ qui bouleverse toute l'équipe de Yann Barthès

Lilia Hassaine quitte Quotidien

Une page se tourne dans l'histoire de Quotidien. Tandis que Cyril Hanouna pourrait bientôt faire le ménage au sein de l'équipe de TPMP sur C8, c'est Lilia Hassaine qui vient de quitter l'émission phare de TMC. Ce mardi 21 juin 2022, la chroniqueuse a en effet présenté son dernier numéro de Zoom, sa célèbre chronique, un an après les adieux de Salhia Brakhlia et de Paul Larrouturou.

Un véritable bouleversement pour Yann Barthès et son équipe étant donné que l'autrice de 31 ans était présente à leurs côtés depuis 2016. "Elle a commencé au Petit Journal dans l'équipe de Martin Weill et la première fois que tu es venue en plateau, c'était le 27 juin 2017, c'était une spéciale Trump avec Martin. Et tu nous as parlé de... tes sujets préférés : l'alcool et la maladie", a rappelé le présentateur en préambule de l'émission.

Yann Barthès rend hommage à la chroniqueuse

Puis, quelques minutes plus tard, à l'occasion de l'ultime chronique de Lilia Hassaine - dédiée à Emmanuel Macron et sa gestion au pouvoir, l'animateur de Quotidien n'a pu s'empêcher de lui rendre un bel hommage. Après avoir présenté un logo différent et mignon de Zoom (voir ci-dessous), Yann Barthès s'est lancé dans une belle déclaration.

"Même si ces mots sont écrits au prompteur, ils sont sincères, a-t-il confié avec émotion. Déjà, tu vas nous manquer à tous. Mais au-delà de cela, je voulais simplement te remercier pour ton travail, ta confiance, ton amitié." Il l'a ensuite ajouté, la porte lui sera bien évidemment toujours ouverte pour un éventuel retour : "J'ai hâte de te recevoir pour, je ne sais pas, ton troisième livre. Tu arriveras par là, tu seras invitée. On t'applaudira, on boira du champagne en faisant 'Haha, tu te rappelles comme on était cons !'".