TPMP : Kelly Vedovelli bientôt virée ? Cyril Hanouna "veut s'en débarrasser"

Kelly Vedovelli ciblée par Cyril Hanouna ?

Après quelques semaines d'incertitude, TPMP reviendra officiellement à la rentrée prochaine sur C8 grâce au nouveau contrat de Cyril Hanouna signé avec le groupe Canal+. En revanche, rien ne dit que l'équipe actuelle de l'émission sera la même en septembre prochain. Comme nous l'a prouvé l'animateur avec la nouvelle formule de son talk-show, il n'hésite jamais à mettre en place des changements et évolutions pour le bien de son programme.

Pour l'heure, rien n'a encore été confirmé au sujet du futur de cette bande emblématique, mais l'animateur aurait néanmoins en tête de se passer des services... de Kelly Vedovelli. Après l'avoir récemment "clashée" en direct à la suite de l'un de ses retards, le présentateur emblématique de la chaîne de la TNT a cette fois-ci profité d'une séquence humoristique pour lui envoyer un drôle de petit tacle.

"On aimerait forcément s'en débarrasser"

En effet, alors qu'il tentait déjà de refourguer Bernard Montiel sur France 3 et Valérie Bénaïm sur Europe 1, Cyril Hanouna a également profité d'une confidence de Kelly Vedovelli, "Mon rêve, c'est de faire Pékin Express", pour tenter de faire le ménage sur son plateau. "Pékin Express ? Je m'en occupe. Si en plus on peut se débarrasser de vous...", a-t-il dans un premier temps déclaré avec le sourire, avant d'appeler Stéphane Rotenberg - l'animateur du jeu d'aventure sur M6, pour lui proposer de la récupérer.

"J'aimerais te demander un petit service. Il y a Kelly qui voudrait faire Pékin Express. Et nous, on aimerait forcément s'en débarrasser, a contextualisé Hanouna avec malice au téléphone. L'un dans l'autre, on se rendrait mutuellement service". Malheureusement pour lui, son rêve de séparation à l'amiable n'a que peu de chance de se concrétiser. Comme l'a rappelé Rotenberg, il est déjà submergé par de telles demandes et ne peut donc pas toutes les accepter, "J'ai sept demandes par jour. (...) Les gens dans la rue me demandent toujours d'être pistonnés pour Pékin Express".

Raté pour cette fois pour Hanouna, Kelly Vedovelli devrait donc rester dans TPMP. Comme dirait l'autre, "Je l'aurai un jour, je l'aurai !" Ou pas.