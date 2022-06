TPMP : Kelly Vedovelli arrive en retard, au bord des larmes, Cyril Hanouna s'énerve... Gros malaise en direct

Kelly Vedovelli en retard dans TPMP, Cyril Hanouna s'agace : "C'est la brebis galeuse de la classe"

Ce lundi 6 juin 20220, c'était le lundi de Pentecôte. Mais Cyril Hanouna et ses chroniqueurs (dont l'un a récemment révélé son gros salaire) étaient quand même présents dans TPMP sur C8. Enfin, sauf Kelly Vedovelli, qui n'était pas là. Ce qui a surpris et inquiété l'animateur : "Kelly Vedovelli, elle arrive à quelle heure ? À la pub ?", "Elle est prévue dans cette émission. Elle est peut-être partie pour un autre talk".

Après avoir commencé le show sans elle, le présentateur a décidé de l'appeler au téléphone pour savoir où elle était : "On est inquiets, je vais l'appeler". "Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?" a-t-elle répondu à l'appareil, "Eh bien tu sais qu'on est en plateau et qu'on t'attend. Tu fais quoi, tu comptes passer une tête ou quoi ?" lui a-t-il répondu. "Bah franchement, pourquoi pas, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les gens. J'arrive dans cinq minutes. Là, ça papote, j'arrive" a déclaré Kelly Vedovelli qui était absente ces derniers temps à plusieurs émissions. Après avoir raccroché, Cyril Hanouna a balancé : "On a un gros problème avec elle. C'est la brebis galeuse de la classe".

"Ça va Kelly ? Il y a un souci ?" demande l'animateur, la chroniqueuse confirme : "Il y a un souci mais ce n'est pas grave"

Puis, après la pause pub dans TPMP, Kelly Vedovelli était présente autour de la table. Cyril Hanouna qui a démenti être en couple avec une chroniqueuse a alors lâché : "Aujourd'hui, c'est un jour férié, mais tout le monde est payé normalement. A part Kelly Vedovelli qui est arrivée avec 20 minutes de retard". "J'ai fait au plus vite. Ça papotait. Il fallait que je discute avec certaines personnes, et comme j'aime beaucoup ça, ça a pris un beaucoup de temps" a-t-elle tenté de justifier.

Mais "Baba" lui a rétorqué "ça ne vous dérange pas d'être dans l'émission ?". "Je me faisais un plaisir d'arriver, c'est pour ça que j'ai fait au plus vite" a-t-elle répondu. Mais un peu plus tard, Kelly Vedovelli était au bord des larmes. "Ça va Kelly ? Il y a un souci ?" a demandé Cyril Hanouna. "Euh ben, non, ça va aller. Il y a un souci mais ce n'est pas grave" a-t-elle précisé, avant qu'il n'insiste en demandant : "C'est quoi c'est la discussion de tout à l'heure avec les maquilleuses ?". "Non non" a-t-elle alors assuré, avant qu'un gros malaise s'installe. Espérons que ça n'est rien de grave.