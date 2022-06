TPMP : Cyril Hanouna en couple avec une célèbre chroniqueuse ? Il met les choses au clair

C'est la semaine des come-back dans TPMP ! Matthieu Delormeau, qui a eu un énorme clash avec Gilles Verdez, et Delphine Wespiser ont fait leur grand retour ! Depuis qu'on ne la voit plus autour de la table, l'ancienne Miss France a été visée par de nombreuses rumeurs. Beaucoup ont même pensé que Cyril Hanouna l'avait virée. Elle avait d'ailleurs déjà été blacklistée du plateau lors de l'élection présidentielle.

La chroniqueuse était en fait seulement partie tourner Fort Boyard pendant trois semaines. "Je suis partie trois semaines, c'était super bien, on a eu du beau temps. Tout est dans la boîte et ça passe en juillet. (...) Il y a toutes les Miss qui sont venues sur le Fort. Il y a aussi Bruno Guillon et Élodie Gossuin qui ont un nombre record de participations. On a eu un beau casting, c'était super. Chez les Miss, il y a eu Amandine Petit, Vaimalama Chaves et les Miss étaient les plus courageuses" a-t-elle révélé.

Delphine Wespiser et Cyril Hanouna en couple ? L'animateur réagit

Mais récemment, un magazine people a également laissé entendre que la chérie de Roger serait en couple avec Cyril Hanouna. L'animateur, qui s'est récemment dit "fermé à l'amour", a tout de suite mis les choses au clair sur C8.

Alors que Delphine lui lance : "Est-ce que vous avez vu que dans les magazines, on est ensemble en couverture ?", Baba répond : "Ils nous ont prêté une liaison. Bien entendu, c'est un photo montage ! Delphine est chez elle. Et moi, je suis chez moi (...) C'est Roger qui a posté ça sur les réseaux, ça m'a fait beaucoup rire. Il y a un magazine où on vous a mis avec moi et autre où on vous a mis avec Matt Pokora".

"La semaine dernière, elle était avec tout le monde ! Avec tout le monde, sauf le bon ! Il est encore vivant, respectez Roger !" conclut l'animateur, amusé.