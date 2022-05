Cyril Hanouna veut rester célibataire : "Je suis fermé à l'amour"

A force de décrypter le petit monde de la télévision dans TPMP, Cyril Hanouna va-t-il se laisser tenter par une émission comme Mariés au premier regard ou encore La Villa des coeurs brisés pour de nouveau trouver l'amour ? Mauvaise nouvelle pour les téléspectateurs qui auraient aimé suivre ses aventures sentimentales, c'est peu probable.

Cyril Hanouna ferme la porte à l'amour

Sur le plateau de TPMP ce mercredi 4 mai 2022, l'emblématique animateur de C8 - qui s'est récemment clashé avec Géraldine Maillet, a au contraire laissé entendre qu'il ne croyait plus vraiment en l'amour et qu'il préférait désormais se contenter de sa vie de papa célibataire. Lancé par Matthieu Delormeau sur sa vie personnelle, Cyril Hanouna n'a pas caché qu'il avait tourné la page de telles histoires.

Aussi, après avoir déclaré, "Je suis célibataire. Je ne suis pas ouvert à l'amour, je suis ouvert à rien du tout", le présentateur n'a pas hésité à affirmer, "Je le dis et je le redis, je suis fermé à l'amour. (...) Je dis non à l'amour". Alors, véritable révélation de sa part ou simple intox pour éviter de voir la presse people s'amuser à le poursuivre ? Le mystère reste entier pour le moment, bien que la deuxième option reste envisageable.

On s'en souvient, Cyril Hanouna avait surpris tout le monde en avril 2022 en lâchant discrètement qu'il était en couple, avant de ne plus jamais revenir sur le sujet. Surtout, Michèle Laroque - qui était son invitée hier soir afin de parler du film Ténor, a de son côté sous-entendu qu'il n'était pas fait pour rester seul, "Mais si tu es ouvert à l'amour. (...) Non, je ne dirai pas plus, mais il est ouvert à l'amour. C'est un truc que je sens".

Touche pas à mon célibat, nouveau spin-off imaginé par Cyril Hanouna ? En même temps, quand on voit l'émission Et si on se rencontrait ?, on se dit que ça ne pourrait pas être pire.