TPMP : un chroniqueur révèle son gros salaire pour l'émission... mais avoue être "à découvert tous les mois"

D'ailleurs, Sasha Elbaz a tenu à remercier l'animateur du talk-show qui est aussi producteur : "Cyril Hanouna, c'est quelqu'un qui laisse sa chance aux jeunes, parce qu'il y a tellement de candidats, plus âgés, plus expérimentés. Il est toujours de très bons conseils, quand je fais quelque chose qui ne va pas, il me le dit".

"Je suis à découvert tous les mois" avoue Sasha Elbaz

Alors que Matthieu Delormeau serait payé à la minute et que Jean-Michel Maire évoquait des salaires "indécents", ce n'est pas pour autant que les chroniqueurs de TPMP n'ont pas de problèmes d'argent. Sasha Elbaz a beau bien gagner sa vie à son âge, il a indiqué être à découvert "de 5 000 euros" depuis 3 mois. "Je suis à découvert tous les mois" a-t-il précisé, car "je fais beaucoup de cadeaux, j'assume tout seul des crédits, j'ai acheté un appartement, les factures, la voiture, et j'ai un train de vie qui est bien plus élevé que ce que je gagne".