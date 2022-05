TPMP : malade, un chroniqueur dévoile avoir été récemment plongé dans le coma

On le sait, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ne cachent rien aux téléspectateurs dans TPMP. Ça, en revanche, on n'était pas au courant... Dans une interview, Sasha Elbaz, qui vient dans l'émission une fois par semaine pour sa chronique L'indic de la rédac, a révélé être atteint d'une maladie des poumons et qu'il a récemment dû être plongé dans le coma...

Sasha Elbaz vient une fois par semaine aux côtés de Cyril Hanouna dans TPMP pour balancer sur l'animateur et les chroniqueurs dans sa chronique L'indic de la rédac. S'ils n'ont pas besoin de ça pour se clasher, Matthieu Delormeau, Gilles Verdez, Guillaume Genton, Géraldine Maillet et tous les autres attendent toujours les révélations du jeune homme de 26 ans avec inquiétude. Toujours plein d'énergie, il a annoncé une triste nouvelle dont on ne pouvait pas se douter dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs . "J'ai une maladie aux poumons" En effet, Sasha Elbaz a révélé être atteint d'une maladie des poumons. "J'ai une maladie aux poumons, qui s'appelle AAG, asthme aiguë grave. En gros c'est de l'asthme à un niveau assez chaud" explique-t-il. "J'ai été plusieurs fois dans le coma, en réanimation... C'est un peu relou" dévoile-t-il, avant de confier que c'était "assez récent" et que ça pouvait durer "trois jours, une semaine". "Je fais des sortes de très grosses crises d'asthme qui peuvent être liées soit à des allergies comme beaucoup d'asthmatiques, soit au stress, soit à un virus qu'on peut choper. Et donc il y a des complications respiratoires qui se font", détaille le chroniquer. Sasha conclut en se montrant rassurant : "Mais là tout va bien".