TPMP : Matthieu Delormeau payé à la minute et crevard ? Les révélations du big boss de la prod

Matthieu Delormeau radin ? Il raconte une anecdote au restaurant

Matthieu Delormeau serait une pince. Il aurait des oursins dans les poches. Bon, il serait radin quoi, en clair. Et c'est lui-même qui l'a avoué dans TPMP, ce mercredi 23 mars 2022 sur C8. En effet, le chroniqueur de Cyril Hanouna (qui fantasme sur "Baba") serait relou avec la thune et ne laisserait jamais de pourboires au restaurant : "L'autre jour, je suis allé au resto. Je finis de déjeuner, le serveur me dit : 'Est-ce que vous laissez un pourboire ?' Je dis non, classique, c'est inclus dans le service !".

"Il me dit : 'La dernière fois, Madame Morini-Bosc est venue déjeuner et quand elle vient déjeuner, elle laisse 50 euros de pourboire, c'est vrai ?" a alors précisé Matthieu Delormeau, demandant à Isabelle Morini-Bosc si elle avait vraiment laissé un billet de 50 euros. La chroniqueuse a rectifié qu'il s'agissait d'un billet de 20 euros. Ce qui est tout de même généreux comparé à son confrère.