TPMP : Kelly Vedovelli écartée par Cyril Hanouna ? Elle réagit pour justifier ses absences

Depuis plusieurs années, Kelly Vedovelli est l'une des chroniqueuses préférées des téléspectateurs de TPMP. La jolie blonde a fait des débuts discrets en tant que DJette de l'émission en 2017, avant de rapidement s'imposer autour de la table. Elle est également très suivie sur les réseaux sociaux, où elle est devenue une véritable influenceuse. Elle compte en effet plus de 738 000 abonnés sur son compte Instagram, sur lequel elle est habituellement très active. Mais depuis quelques temps, la jeune femme, qui s'est récemment inquiétée à cause d'une grosseur au cou, se fait très rare aussi bien sur les réseaux que sur le plateau de C8.

Kelly dévoile les raisons de son absence

Celle qui est la seule chroniqueuse avec qui Cyril Hanouna pourrait s'imaginer coucher a expliqué son absence en story Instagram. L'ex-rival d'Agathe Auproux a révélé avoir été très malade. "Vous le voyez à ma tête, j'étais malade depuis 2 jours, c'est pour ça que je n'ai pas donné de nouvelles. Je suis dégoûtée... C'est très compliqué", a-t-elle indiqué. Avant d'être visée par les rumeurs, elle a décidé de couper court à toutes questions concernant sa maladie en affirmant : "Je vous rassure, ce n'était pas la covid".

Kelly a ensuite répondu à un questions/réponses dans sa story et a enfin expliqué à ses fans pourquoi elle était moins présente sur le plateau de TPMP cette année. Certains ont même pensé qu'elle avait été écartée volontairement par Cyril Hanouna. "Sachez que c'est normal. Cette année, je fais le lundi et le mardi, et il n'y a pas de trucs bizarres. C'est acté, c'est voulu des deux côtés. Cette année, c'est comme ça. Peut-être que l'année prochaine, ce sera autrement" déclare-t-elle. Une réponse claire qui devrait faire taire les rumeurs ou inquiétudes.