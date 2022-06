Cyril Hanouna (TPMP) : nouveau contrat juteux avec C8, mais fin d'une émission culte

Cyril Hanouna reste sur C8

Quelques jours après avoir laissé entendre que TPMP pourrait s'arrêter sur C8, la faute à la fin de son contrat avec le groupe Canal+, Cyril Hanouna vient d'annoncer une bonne nouvelle : son aventure sur la TNT va finalement se poursuivre.

C'est Le Parisien qui a dévoilé l'information, le célèbre animateur - via sa société de production H2O, vient en effet de trouver un accord avec ce groupe et donc de signer un nouveau contrat. Au programme ? Hanouna est désormais assuré de rester à l'antenne pour au moins trois années supplémentaires, le tout pour un montant de 35 millions d'euros par an. Et attention, il ne s'agit pas de son salaire mais bien de l'enveloppe fournie par le groupe Canal+ pour produire ses nouveaux projets.

>> TPMP : un chroniqueur révèle son gros salaire pour l'émission... mais avoue être "à découvert tous les mois" <<

L'animateur annonce la fin d'une émission culte

A ce sujet, c'est le gros point positif de cette opération, malgré ses 12 années à l'antenne, TPMP va bien se poursuivre. L'animateur l'a dévoilé au Parisien, il est satisfait des audiences et retours du public vis-à-vis de son émission qui a entamé un gros bouleversement l'été dernier, "J'avais peur que la nouvelle formule ne prenne pas. Mais le virage opéré, avec plus de sujets de société, était le bon. (...) C'était un vrai pari. Un pari payant. Cela fait douze ans que le public nous est fidèle. J'en suis très fier."

En revanche, il l'a confessé, l'une de ses émissions emblématiques ne reviendra pas la saison prochaine : "On va arrêter Balance ton post". Un choix qu'il n'a pas expliqué, mais une déception qu'il a immédiatement contre-balancé par l'assurance du grand retour de Face à Baba "qui a battu un record d'audience sur la TNT avec plus de 2 millions de téléspectateurs". Le twist ? L'émission reviendra "une fois toutes les deux semaines en prime sous une nouvelle formule." A cette occasion, Cyril Hanouna l'a déjà assuré, "on aura plusieurs invités qui ont fait l'actu, de la Première ministre au chef de la sécurité du Stade de France."

Deux gros projets en stock

Enfin, sachez que le présentateur de TPMP a également deux gros projets dans les cartons. Le premier ? Il espère relancer l'émission culte Y'a que la vérité qui compte qui était autrefois diffusée sur TF1, "L'émission reviendra à la rentrée, d'abord sous forme de best of avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine qui tourneront de nouveaux lancements. Et si ça marche, on proposera des émissions inédites".

Le second ? Il a en tête un jeu d'aventure. S'il l'imagine d'abord pour Canal+ avec Hervé Mathoux à l'animation, il n'est pas contre l'idée d'en prendre les commandes sur C8 dans le cas où son confrère ne serait pas chaud. Le principe ? "C'est un quiz avec deux cents personnes en plateau. Les trente personnes qui répondent juste aux premières questions montent dans un bus avec leur valise. Ceux qui perdent restent sur le bord de la route. Puis on arrive sur un bateau et enfin dans un avion. Ceux qui perdent sautent en parachute. Le dernier gagnera une grosse somme." En revanche, pas sûr que le concept soit adopté par les écologistes...