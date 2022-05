TPMP, bientôt la fin ? "Je ne suis jamais confiant", Cyril Hanouna négocie avec C8

Difficile d'imagine C8 sans TPMP tant l'émission de Cyril Hanouna est devenue la vitrine de la chaîne de la TNT, malgré ses nombreuses polémiques en direct. Pourtant, comme vient de le confier l'animateur sur le plateau du talk-show ce lundi 23 mai 2022, la possibilité que Touche pas à mon poste s'arrête prochainement n'est pas à exclure. En cause ? Une question de contrats.

L'avenir de TPMP menacé ?

"Vous le savez, j'étais en fin de contrat avec C8 et le groupe Canal+", a dans un premier temps rappelé Hanouna, avant de préciser, "Nous sommes en train de discuter, nous avançons." Des négociations importantes au sujet d'un renouvellement et des possibles projets à construire ensemble, qui prennent néanmoins beaucoup plus de temps que prévu, "On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, on ne sait pas combien."

Une lenteur frustrante ? Oui, d'autant plus que l'avenir de TPMP est en jeu, "Je ne suis jamais confiant. (...) Je vous dirai tout sur ce contrat ou pas. Si on arrête à la fin de la saison, si on continue pour une année ou plusieurs années", mais l'animateur souhaite malgré tout rester positif. "Mais on dialogue, on s'aime, sachez-le", a-t-il précisé afin de rassurer les téléspectateurs, "C8 c'est ma famille, le groupe Canal+ c'est ma famille".

>> TPMP : Matthieu Delormeau sur la sellette ? Cyril Hanouna annonce son absence et dénonce son "comportement de starlette" <<

Mauvaise nouvelle pour les chroniqueurs

Seule certitude à ce jour, dans le cas où TPMP serait sauvée et donc renouvelée pour de nouvelles saisons, les chroniqueurs n'auront pas le droit à une petite récompense pour célébrer la bonne nouvelle. "Il n'y aura pas d'augmentations, c'est sûr et certain", a déclaré Hanouna. La raison ? "Déjà, vous serez là si on continue. (...) L'émission sera vendue au même prix". En même temps, quand on sait à quel point les chroniqueurs peuvent être payés sur TPMP, pas sûr que leurs banquiers fassent réellement la tête face à un tel choix.

A noter tout de même qu'Hanouna - qui espère une conclusion heureuse, est prêt à tout pour faire le bonheur de sa bande, "Quelles sont vos envies si je dois repartir avec C8 ? (...) Est-ce que vous avez des choses à me demander pour l'année prochaine ? Si c'est le cas, sachez que je suis en train de rédiger le contrat et je mettrai tout ça dans le contrat, je les rajouterai." Une demande qui n'est pas tombée dans les oreilles de sourds puisque tous les chroniqueurs présents hier soir ont pu commencer à faire une liste de leurs envies à savoir, pour beaucoup... des émissions personnelles.