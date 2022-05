TPMP : Matthieu Delormeau sur la sellette ? Cyril Hanouna annonce son absence et dénonce son "comportement de starlette"

Ce mercredi 18 mais 2022, on a assisté à un énorme clash entre Matthieu Delormeau et Gilles Verdez dans TPMP. Ce dernier a pris la défense du footballeur du PSG Idrissa Gueye, qui a refusé de porter un maillot en soutien à la lutte contre l'homophobie.

"Je lui donne raison au nom de sa liberté de conscience, d'expression de religion. Et pour ça il est jeté aux chiens. Il y a de la haine contre lui, je trouve ça inadmissible", a déclaré le futur mari de Fatou. Des mots qui ont énervé l'animateur de TPMP People qui l'a insulté d'"énorme conn*rd", avant de s'agacer : "Donc parce qu'il ne pratique pas l'homophobie, il n'a pas à être contre l'homophobie ? Ça va trop loin ! Après tout ce que tu as dit, je ne te parlerai plus dans les loges parce que ça veut dire que toi, tu es pour l'homophobie. T'es homophobe. (...) Tu viens de le montrer à tout le monde". Matthieu Delormeau a ensuite quitté le plateau avant la fin de l'émission.

"Il a été extrêmement choqué par cette affaire"

Ce jeudi 19 mai, Cyril Hanouna est revenu sur cette séquence dans la quotidienne de TPMP. Il a donné des nouvelles de son chroniqueur, absent. "Il a été extrêmement choqué par cette affaire, il ne fera pas TPMP People demain. Il va se reposer toute la fin de semaine, il reviendra la semaine prochaine" a déclaré celui qui s'est récemment dit "fermé à l'amour", avant d'ajouter : "On est dans une émission de télévision, je trouve que c'est allé un petit peu loin au niveau des insultes. Matthieu avait besoin de se poser après cette séquence parce qu'il a vécu cette séquence sincèrement. Il a vraiment été peiné par ce qui a été dit sur le plateau. Il va se reposer, il reviendra lundi"

"C'est pas le Club Med ici !"

Mais cette décision ne semble pas vraiment lui convenir et Baba prévient, le visage fermé : "Les comportements de starlettes, il n'y en aura pas ici. Quand on doit faire l'émission, on vient et on fait l'émission. C'est pas le Club Med ici ! Quand y a quelque chose qui ne va pas, on en parle après, et le lendemain, on vient, on fait l'émission et on tient son poste". L'animateur, qui avait déjà recadré ses chroniqueurs il y a quelques semaines, a conclu en soulignant "le courage" de Gille Verdez qui, lui, était bien présent.