TPMP : Cyril Hanouna tente de se justifier après avoir invité Jawad, le "logeur des terroristes"

Encore une fausse bonne idée pour TPMP. L'émission n'a pas toujours l'unanimité récemment (par exemple avec le cas Delphine Wespiser et son soutien à Marine Le Pen ou un récent clash entre Matthieu Delormeau et Gilles Verdez) et c'était carrément la polémique en ce début de semaine. Comme d'habitude, Cyril Hanouna a évoqué les critiques en direct.

"J'ai l'impression qu'on nous crache au visage", les victimes écoeurées

Dans la journée ce lundi 23 mai 2022, le compte Twitter de TPMP annonçait la venue sur le plateau de Jawad Bendaoud. Agé de 35 ans, l'homme a écopé de quatre ans de prison après un jugement en appel pour "recel de malfaiteurs terroristes" : il a été jugé coupable d'avoir logé deux des terroristes ayant participé aux attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts. Très rapidement après la publication du tweet, de nombreux internautes se sont indignés. Parmi eux, des anonymes mais aussi des familles de victimes des attentats.

Le président de l'association de victimes Life for Paris : 13 novembre 2015, Arthur Dénouveaux, a jugé cette idée de "lunaire" auprès du Parisien. Évoquant Jawad Bendaoud, il confie : "Il n'y a qu'un seul intérêt, c'est de faire du buzz sur le dos des victimes du 13 novembre. Je me suis senti utilisé en voyant ça. S'il vient dire sur un plateau une autre vérité que la vérité judiciaire, j'ai l'impression qu'on nous crache au visage".

Cyril Hanouna annule sa venue et se justifie

Après le tollé sur le web et les nombreux messages négatifs, TPMP et Cyril Hanouna ont finalement annoncé l'annulation de la venue de Jawad Bendaoud. Et l'animateur surnommé "Baba" par ses fans a expliqué son choix et tenté de justifier la raison pour laquelle il avait à l'origine invité le "logeur de Daesh". En fin d'émission ce lundi 23 mai 2022, Cyril Hanouna a donc pris la parole et confié qu'il souhaitait alerter le public et en particulier les jeunes. "Si on l'avait invité ce soir, ce n'était évidemment pas pour faire une interview complaisante de Jawad mais c'était aussi... On est énormément regardé par des jeunes. Des jeunes qui parfois ne savent plus où ils en sont et qui peuvent faire tout et n'importe quoi, qui peuvent se retrouver dans des situations inextricables et dans des réseaux terroristes ou dans des réseaux de malfaiteurs." a-t-il d'abord confié.

Et d'ajouter : "Je voulais le recevoir ce soir (...) pour le mettre face à ses responsabilités et pour montrer aux jeunes qui nous regardent qu'il ne fallait pas écouter tout et n'importe quoi, et croire tout ce qu'on peut dire. Il y a des personnes extrêmement mal intentionnées qui voient des jeunes en détresse, des jeunes qui n'ont pas d'avenir, des jeunes qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où aller, qui les amènent vers le mal et leur font croire que le mal peut leur rapporter beaucoup d'argent et peut les sortir de la galère (...) On avait envie de savoir comment il s'est retrouvé là pour ne pas que ça arrive à d'autres gens qui peuvent nous regarder et qui peuvent se retrouver dans un réseau extrêmement malfaisant."

Si Cyril Hanouna a finalement décidé d'annuler la venue de Jawad, c'est suite à un tweet d'une victime des attentats. "Les principaux concernés, ce sont les victimes et les familles des victimes et donc j'ai pris la décision d'annuler sa venue ce soir." a donc conclu l'animateur.