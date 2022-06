TPMP : Cyril Hanouna n'est plus célibataire, il confirme être en couple et se fait questionner sur sa chérie

TPMP : Cyril Hanouna n'est "pas célibataire", il confirme qu'il aurait retrouvé l'amour

Cyril Hanouna n'est plus un coeur à prendre ! Ce mercredi 15 juin 2022 dans TPMP sur C8, l'animateur a révélé qu'il n'était plus célibataire. Lui et sa bande ont reçu Didier Bourdon et Pierre-François Martin Laval alias Pef, sur le plateau pour la sortie du film L'homme parfait (le 22 juin au cinéma). L'animateur a alors demandé à ses chroniqueurs de donner leur définition d'un homme parfait. Valérie Benaïm a notamment lâché que "la perfection, ce n'est pas ce que cherche une femme, elle cherche quelqu'un qui est attentif à elle". "Vous qui êtes célibataire : il faut savoir écouter" a alors répondu Matthieu Delormeau, en s'adressant à Cyril Hanouna.

"Qui vous a dit que j'étais célibataire ?" a alors réagi Cyril Hanouna, "Mais qu'est-ce que vous racontez ? Cela a changé !". Le présentateur de TPMP a même confirmé : "Je ne suis pas célibataire". "Donc si vous n'êtes pas célibataire, vous êtes en couple ?" a souligné Matthieu Delormeau, qui a été viré du plateau récemment. Mais son boss n'a pas voulu répondre. "Je ne suis pas du tout en relation libre" a-t-il tout de même précisé, ajoutant ne pas être en trouple non plus ni en polyamour quand les chroniqueurs lui ont posé des questions sur sa relation amoureuse. Et quand ils ont insisté pour savoir qui était sa nouvelle chérie, il a coupé court à la conversation en lançant : "Je ne suis pas célibataire, fin ! J'en ai marre de toutes ces questions".

"Baba" avait récemment avoué : "J'ai quelqu'un dans ma tête et dans mon coeur"

Cyril Hanouna s'était séparé d'Emilie, la mère de ses enfants Bianca (née en 2011) et Lino (né en 2012). Une rupture qui date de 2019. Et au départ, il ne voulait pas se remettre en couple. "Je suis célibataire. Je ne suis pas ouvert à l'amour, je suis ouvert à rien du tout. Je le dis et je le redis, je suis fermé à l'amour" avait-il déclaré dans TPMP, "Je vous le dis, je ne suis pas là-dedans. Je suis dans le boulot. Boulot, boulot, boulot" et "par respect pour les personnes qui étaient avec moi, pour l'instant vraiment, je vous le dis, je reste célibataire... pendant au moins 2 ans. Deux ans de célibat".

Mais récemment, "Baba" avait changé de discours et semblait avoir retrouvé l'amour : "Sachez que mon corps n'est pas pris mais que mon coeur l'est. J'ai quelqu'un dans ma tête et dans mon coeur".