TPMP : Matthieu Delormeau viré du plateau de force par Mokhtar après s'être moqué de Cyril Hanouna

Dans la quotidienne de TPMP diffusée ce jeudi 9 juin 2022, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs recevaient Chantal Ladesou. Au moment d'évoquer avec elle son nouveau job de jurée dans Mask Singer, Baba commet ce qui, pour Matthieu Delormeau, est une grosse faute de français. L'animateur qualifie le nouveau rôle de la comédienne d'"enquêteuse". Cela a beaucoup amusé celui qui s'est violemment clashé avec Gilles Verdez, car pour lui, on dit "enquêtrice". Il a immédiatement été soutenu par Valérie Bénaïm et Benjamin Castaldi.

Cyril Hanouna, un peu vexé, est bien décidé à prouver qu'il a raison et sort alors un dictionnaire pour les faire taire. Mais malheureusement, celui qui s'est récemment dit "fermé à l'amour" met beaucoup de temps à trouver le mot recherché, ce qui lui vaut d'autres moqueries. "C'est quoi le pire ? Qu'il ne connaisse pas un mot banal, ou qu'il n'arrive pas à le trouver" charrie Matthieu Delormeau.

"Vous allez tous fermer vos gueules maintenant"

L'animateur trouve enfin ce qu'il cherche et reprend la parole. "Vous allez tous fermer vos gueules maintenant. Je veux des excuses. Enquêteuse : personne chargée d'une enquête. Enquêtrice : personne chargée d'effectuer des sondages et des enquêtes", lance-t-il à ses chroniqueurs. Malgré la définition du dictionnaire, celui qui a été clashé par Booba ne compte absolument pas reconnaître son erreur.

"Excuse toi ou tu sors !", s'agace alors Cyril Hanouna. Matthieu Delormeau reste sur ses positions et Baba demande donc à Mokhtar d'intervenir : "Tu me le sors !". Ni une ni deux, l'agent de sécu le soulève et l'emmène de force loin du plateau.

Tout est bien qui finit bien et le chroniqueur revient quelques secondes plus tard. "T'as été mauvaise langue, et ce n'est pas la première fois" s'amuse Cyril Hanouna pour conclure.