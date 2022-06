Mask Singer saison 4 : surprise, le jury va changer ! Découvrez les nouveaux enquêteurs de l'émission

Un nouveau jury pour Mask Singer saison 4

La saison 3 de Mask Singer - qui a vu Denitsa Ikonomova / Le Papillon remporter le trophée, vient tout juste de prendre fin, mais TF1 prépare déjà une saison 4. Pour l'heure, on ne sait pas encore si cette nouvelle édition sera portée par d'autres nouveautés, mais on sait déjà qu'elle pourra compter sur un nouveau jury.

En effet, c'est le Parisien qui vient de révéler l'information, trois des quatre enquêteurs habituels vont quitter leur poste à savoir : Jarry (parti sur France 2), Alessandra Sublet (prête à se consacrer à la comédie) et Anggun (au planning trop chargé). Seul Kev Adams restera présent au poste. De fait, une question est désormais posée sur toutes les lèvres : qui viendra les remplacer ? Bonne nouvelle on a déjà la réponse et le casting est plutôt intrigant.

Une actrice, une chanteuse et un humoriste recrutés par TF1

Première nouveauté de la saison 4, préparez-vous y retrouver... Chantal Ladesou. Selon Rémi Faure (directeur des programmes de TF1), l'actrice / humoriste serait en effet la personnalité idéale pour l'émission, "Elle fédère un large public, que ce soit par les films de Philippe Lacheau (Alibi.com, Super-héros malgré lui) ou le théâtre en passant par les Grosses Têtes. C'est quelqu'un qui a une voix, une gueule et un look." Et une actrice qui n'a clairement pas sa langue dans sa poche, ce qui pourrait nous offrir quelques moments cultes.

Deuxième surprise ? C'est Vitaa qui délaissera Slimane pour succéder à Anggun. Malgré un agenda chargé, la chanteuse - récemment devenue maman pour la troisième fois, aurait tapé dans l'oeil des producteurs, "Nous avons aussi découvert une femme attachante, très amusante, naturelle et spontanée, capable de sortir des punchlines à tout moment." Surtout, sa carrière pourrait être un vrai plus afin de lui permettre de découvrir qui se cache sous les masques, "Elle connaît beaucoup de monde, par ses duos mais également par sa grande consommation de télévision et de réseaux sociaux".

Enfin, un humoriste en remplace un autre, c'est Jeff Panacloc qui prendra le fauteuil de Jarry. Un choix là aussi évident pour les producteurs puisqu'il apportera une touche d'humour au programme. "Avec Kev Adams, ce sont les deux humoristes qui ont généré le plus d'audience chez nous ces dernières années", a rappelé le directeur des programmes, avant de promettre que Jean-Marc, la plus célèbre des marionnettes, sera bien évidemment de la partie.

Alors que le tournage devrait débuter dans les jours à venir, aucune date de diffusion n'est encore connue.