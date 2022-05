Mask Singer 2022 : le papillon grand gagnant de la saison 3, son identité ne va pas vous étonner...

Après plusieurs semaines de compétition, c'est ce vendredi 13 mai 2022 que TF1 a diffusé la grande finale de Mask Singer saison 3. Un jour très particulier qui a porté chance... au Papillon. Confronté à la mystérieuse banane, grande favorite de l'émission, c'est bien le Lépidoptère qui a remporté cette nouvelle édition !

Et l'identité du papillon est...

Et désormais, une question se pose sur toutes les lèvres : quelle célébrité était cachée sous le costume ? Comme on pouvait s'en douter à travers les nombreux indices dévoilés au fil de l'aventure, c'était tout simplement Denitsa Ikonomova - la célèbre danseuse et membre du jury de Danse avec les stars.

"Merci merci merci du fond du coeur. Vraiment, je n'y crois toujours pas, a-t-elle déclaré, particulièrement émue. Merci aux danseurs qui m'ont accompagnée tout le long car c'est grâce à eux aussi que j'ai pu faire ces performances". En parlant de danse, la jeune femme a fait une drôle de confidence à ce sujet, "C'est [pour pas me faire griller] que je voulais pas danser au début. Et puis à un moment donné je me suis dit, 'Bon, si je me fais éliminer j'aurais les boules de pas avoir dansé au moins une fois".

Quoi qu'il en soit, si cela peut surprendre de voir une danseuse remporter une émission de chant, sachez que Denitsa n'avait rien laissé au hasard durant l'aventure. Au contraire, alors qu'elle n'a pas forcément un don inné pour le chant, elle a tout donné en coulisses pour briller sur scène, "Je me suis beaucoup entraîné, honnêtement j'ai bossé beaucoup."