Mask Singer 2022 : qui est le papillon ? Les indices et théories sur son identité

TF1 a donné le coup d'envoi de Mask Singer 2022 ce vendredi 1er avril 2022. Cette année, elles sont 12 stars en course pour succéder à Laurence Boccolini et Larusso, anciennes gagnantes de l'émission. Lors de ce premier prime on a pu découvrir les 11 premiers costumes : la banane, le cosmonaute, le bernard-l'hermite, le cerf, le caméléon, le crocodile, l'arbre, le cochon, le poisson corail, le papillon et la tigresse. Parmi eux, deux ont déjà été démasqués : le bernard-l'hermite, qui cachait le nageur Alain Bernard, et le poisson corail, dans lequel se trouvait la navigatrice Maud Fontenoy. Pour les autres, le suspens reste entier. Nous vous avons déjà révélé nos théories concernant le crocodile, le cosmonaute et l'arbre. Cette fois, nous allons nous attaquer au papillon.

Les indices sur le papillon

Pendant sa présentation et son arrivée sur le tapis rouge, un garde du corps tient une carte (un deux de coeur mais avec trois coeurs sur l'image) et l'autre tient un cierge allumé. "In French sorry... Je connais très bien certaines personnes présentes sur le plateau, mais j'espère qu'elles ne me reconnaîtront pas. Je participe à Mask Singer pour gagner, comme toujours !", affirme le papillon