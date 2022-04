Mask Singer 2022 : Teri Hatcher en coccinelle, la star très émue par ce défi, "J'étais tellement fière de moi"

Pour le deuxième prime de Mask Singer 2022 diffusé ce vendredi 8 avril 2022, l'émission a frappé un grand coup. A l'occasion d'une performance hors compétition, une star internationale s'est en effet glissée dans le magnifique costume de la coccinelle et nous a offert une performance incroyable sur la chanson Feeling Good de Michael Bublé.

Un rôle très excitant pour Teri Hatcher

De qui s'agissait-il ? Vous l'avez vu dans le titre de l'article, c'est tout simplement Teri Hatcher qui a accepté de se prêter au jeu cette semaine. Une présence qui a comblé de joie le public et le jury qui avait (presque) visé juste avec les indices (voir ci-dessous), mais qui a également fait le bonheur de la comédienne.

Comme elle l'a elle-même confié dans le programme Mask Singer - L'enquête continue, sa célébrité fait qu'elle se voit rarement proposer de tels concepts originaux alors même qu'elle est pourtant la première à en rêver. "Ca arrive souvent qu'un agent hollywoodien me dise 'tu ne voudras surement pas faire ça'", a-t-elle déploré. Aussi, quand cette proposition lui est finalement parvenue, l'actrice a répondu, "Mais attendez, ça a l'air vraiment drôle. J'ai vraiment envie de le faire".

>> Teri Hatcher tease ses retrouvailles géniales avec James Denton dans un téléfilm de Noël <<

"J'étais tellement fière de moi"

Et pour nous en mettre plein les oreilles, Teri Hatcher a fait preuve d'un professionnalisme impressionnant. "Avant d'arriver en France, j'ai envoyé à Pierre Billon et Jean Mora [directeurs musicaux] quelque chose de pas terrible, d'enregistré sur mon téléphone dans mon salon. C'était juste pour qu'ils voient où j'en étais dans mon travail sur la chanson", a-t-elle révélé, avant de préciser, "On a vraiment beaucoup répété ensemble".

Des efforts payants qui ont bluffé le duo. D'abord amusés par la timidité de Teri Hatcher, Pierre et Jean ont été impressionnés par le niveau vocal et sa maîtrise de la chanson, au point de lui conseiller quelques prises de risques supplémentaires afin qu'elle s'amuse et se lâche davantage. Une gestion payante ? Absolument.

Teri Hatcher ne l'a pas caché, elle a été extrêmement émue au moment d'écouter le résultat de leur collaboration, "La première fois que Pierre et Jean ont lancé la chanson, j'ai pleuré car ça sonnait si beau et je me disais 'Mais qui chante ?'. Ca sonnait tellement mieux que ce que je pensais, j'étais tellement fière de moi." Elle a ajouté plus loin, "Je ne suis pas la meilleure chanteuse du monde mais je pense que j'ai bien travaillé. Je voulais mettre du coeur et je pense que ça a été le cas."

Des indices évidents

Pour l'anecdote, si notre jury national avait effectivement le nom de Teri Hatcher en tête, c'est bien celui d'Eva Longoria qui était privilégié. Pourtant, les indices dévoilés dans son portrait ne laissaient que peu de place au doute. Le tango ? En référence au film Tango & Cash, son deuxième film. Le chiffre 8 pour les 8 saisons de Desperate Housewives ET sa date anniversaire (8 décembre 1964). Le garde du corps en noeud papillon ? Pour son rôle de James Bond Girl dans Demain ne meurt jamais. L'utilisation des mots "désespérant" et "voisines" étaient en lien avec sa série culte, tout comme le plat de macaronis grillés de son héroïne ou son Golden Globe remporté pour ce rôle.

Enfin, le muffin mangé par un garde du corps était là pour rappeler son amour de la pâtisserie et sa victoire dans l'émission anglaise du Meilleur Pâtissier, tandis que les gardes habillés en pom-pom girl faisaient écho à sa jeune carrière de pom-pom girl en NFL aux USA.