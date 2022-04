Mask Singer 2022 : qui est la coccinelle, 1ère star internationale de la saison ? Les indices et théories sur son identité

Les théories sur l'identité de la star internationale sous le costume de la tigresse

Dans les extraits, on voit que Jarry, Kev Adams, Alessandra Sublet et Anggun pensent à plusieurs stars : Pink, Jenifer Aniston, Gillian Anderson ou Eva Longoria. Sur les réseaux sociaux, les internautes misent sur cette dernière aussi. En effet, elle jouait avec une bande dans Desperate Housewives et a remporté le Golden Globe en 2006. Nous on pense également à la chanteuse Laura Pausini qui a sorti de nombreux tubes en duo et qui a remporté le fameux trophée en 2021.

Pour découvrir quelle star internationale se cache sous la coccinelle, rendez-vous dans Mask Singer 2022, ce vendredi 8 avril !