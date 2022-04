Mask Singer 2022 : qui est le cosmonaute ? Les indices et théories sur son identité

Mask Singer 2022 a débuté ce vendredi 1er avril 2022 sur TF1. Si les deux premières saisons avaient été remportées par Laurence Boccolini et Larusso, 12 nouvelles célébrités s'affrontent cette année pour gagner le titre. Lors de ce premier prime, nous avons découvert les 11 premiers costumes et deux d'entre eux ont déjà été démasqués : le bernard-l'hermite, interprété par Alain Bernard, et le poisson corail par la navigatrice Maud Fontenoy. Si le suspens reste entier pour les autres, nous vous avons déjà proposé nos théories concernant le crocodile et l'arbre. Cette fois, on s'attaque au cosmonaute !

Les indices sur le cosmonaute

Dans un post Instagram publié avant ce premier prime, on peut découvrir le tout premier indice : "Vous pouvez me voir au musée". On peut donc en déduire que la célébrité a sa propre statue au Musée Grévin. Sur le tapis rouge, le cosmonaute arrive avec un ballon en forme de coeur rouge. On voit aussi des couverts dans les mains d'un de ses gardes du corps. Il déclare que son nom est "souvent associé à la Lune". "Je peux vous dire que j'ai vu tous vos métiers de près", ajoute-t-il en s'adressant aux enquêteurs